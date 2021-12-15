День Ангела 16 декабря празднуют обладатели популярных имен

Сегодня нужно избегать ссор и конфликтных ситуаций. Фото: pixabay.com

Православная церковь 16 декабря чтит память Ивана Молчуна. Святой имел дар исцеления.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Георгий, Иван, Николай и Федор.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

Имя Григорий происходит от греческого языка от слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

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Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Федор из древнегреческого означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

Поздравления для именинников:

Будь счастлив в День Ангела,

Весел вдвойне,

Ведь Ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет Тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья.

***

Я желаю тебе и ему,

Чтобы рук вы не размыкали,

Чтобы в радости и в беде

Только вместе всегда бывали,

Чтобы крылья у вас двоих

Поутру всегда расправлялись,

Чтобы вы вдвоем без труда

С неприятностями справлялись!

***

Поток благодати струится

С небесной немой высоты.

Твой Ангел-Хранитель приснится,

И радость почувствуешь ты.

День Ангела - это подарок.

Прими его с чистой душой.

Родная, пусть день будет ярок,

А счастье - навеки с тобой!

***

Поздравляю с Днем Ангела Вас!

Пусть счастливыми будут все дни.

Пусть всегда и во всем Вам везет,

Ангел Вас охраняет всегда,

И лишь радость пусть в сердце войдет,

И не будет потерь никогда.

***

У Вас сегодня именины!

И я хочу сказать Вам от души:

Вы обаятельны, умны, красивы

Ну, в общем, Вы безумно хороши!

Я Вам желаю много-много счастья,

Надежды не теряйте никогда.

Пусть ангел Вас укроет от ненастья,

Любовью жизнь будет всегда полна.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Вместе с семьей сегодня следует помолиться в церкви.