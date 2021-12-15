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четверг, 16 декабря 2021 03:01

День Ангела 16 декабря празднуют обладатели популярных имен

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День Ангела 16 декабря празднуют обладатели популярных имен
Сегодня нужно избегать ссор и конфликтных ситуаций. Фото: pixabay.com

Православная церковь 16 декабря чтит память Ивана Молчуна. Святой имел дар исцеления.

День Ангела сегодня отмечают Андрей, Георгий, Иван, Николай и Федор.

Имя Андрей происходит от древнегреческого слова "андрос" - "мужественный", "храбрый". Среди Андреев часто встречаются режиссеры, актеры, певцы, художники. Эти мужчины мужественны, храбры и человечны. Они могут быть настойчивы и категоричны и долго отстаивать свою позицию. Принципиальность делает их резкими в общении. Однако самокритичность и мудрость помогают им объединять людей для общей цели.

Имя Григорий происходит от греческого языка от слова "григорио" и значит - "спать". Эти мужчины чувствительны и уязвимы. С ними всегда приятно общаться. Григорий не любит, когда им командуют, но пытается вливаться во все компании. Может стать водителем, инженером, фотографом.

Из древнееврейской Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин смешиваются противоречивые черты. Они могут быть добрыми и спокойными, но превращаться в упорных воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и чтит родителей. Однако ему тяжело принимать решение и прислушиваться к собственной интуиции.

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Имя Николай происходит от древнегреческого имени Николаос – "победитель народов". Дети с этим именем редко болеют и отличаются выносливостью и силой. Во взрослом возрасте они трудолюбивы, старательны и уравновешены. Николай легко увлекается женщинами и через несколько недель уже может предложить жениться.

Федор из древнегреческого означает "Божий подарок". Он любит чистоту и порядок во всем. На работе его всегда уважают. Не любит конфликты, не вступает в дружеские отношения с коллегами. С женщинами они не спешат заводить семью. Сначала убеждаются, что сделали верный выбор.

Поздравления для именинников:

Будь счастлив в День Ангела,
Весел вдвойне,
Ведь Ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет Тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья.

***

Я желаю тебе и ему,
Чтобы рук вы не размыкали,
Чтобы в радости и в беде
Только вместе всегда бывали,
Чтобы крылья у вас двоих
Поутру всегда расправлялись,
Чтобы вы вдвоем без труда
С неприятностями справлялись!

***

Поток благодати струится
С небесной немой высоты.
Твой Ангел-Хранитель приснится,
И радость почувствуешь ты.
День Ангела - это подарок.
Прими его с чистой душой.
Родная, пусть день будет ярок,
А счастье - навеки с тобой!

***

Поздравляю с Днем Ангела Вас!
Пусть счастливыми будут все дни.
Пусть всегда и во всем Вам везет,
Ангел Вас охраняет всегда,
И лишь радость пусть в сердце войдет,
И не будет потерь никогда.

***

У Вас сегодня именины!
И я хочу сказать Вам от души:
Вы обаятельны, умны, красивы
Ну, в общем, Вы безумно хороши!
Я Вам желаю много-много счастья,
Надежды не теряйте никогда.
Пусть ангел Вас укроет от ненастья,
Любовью жизнь будет всегда полна.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребёнка называют в его честь. На именины нужно посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере. Вместе с семьей сегодня следует помолиться в церкви.

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