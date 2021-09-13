День ангела 14 сентября празднуют популярные женские имена

14 сентября именины отмечают Марта, Наталья и Татьяна. Фото: pixabay.com

День ангела 14 сентября отмечают Марта, Наталья и Татьяна. Поздравьте близких и друзей с праздником.

Gazeta.ua предлагает узнать значение этих имен.

Имя Марта - это западноевропейская форма, происходит от древнееврейского имени Марта "хозяйка", "госпожа", "наставница".

Имя Наталья происходит от латинского Natalis Domini, что в переводе означает "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".

Имя Татьяна происходит от греческого татто - "основательница", "составитель" и от римского родового имени Tatianus, что происходит от имени легендарного сабинского царя Тита Татия.

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Поздравления для именинников

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость,счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

Дорогой мой друг. У каждого из нас есть ангел-хранитель, и хоть никто его никогда в жизни не видел, но всё равно я уверен, что он всегда где-то около нас. Хочу в этот радостный праздничный день пожелать тебе и твоему ангелу побольше солнечных дней,

радости в жизни и любви к ближнему своему.

***

Именины – это праздник души и тепла, которые сохраняются в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед. Если ты не жалеешь себя, пожалей его!

***

Поздравляю тебя с днем Ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

14 сентября православные празднуют церковное новолетие или начало индикта. Это праздник в православной церкви, который посвящённый наступлению Нового года или Нового лета от Сотворения мира в богослужебном церковном календаре.