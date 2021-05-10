День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить

13 мая именины в Василия, Доната, Игнатия, Климента, Максима, Никиты, Иакова. Фото: unsplash.com

13 мая День Ангела отмечают Василий, Донат, Игнат, Клим, Никита, Яков. Поздравляйте знакомых именинников.

А если вы выбираете имя для ребенка, то значение имен объясняетGazeta.ua.

Имя Василий происходит от древнегреческого "басилейос", что указывает на принадлежность к царскому роду и буквально означает "царский". Имя популярно во многих странах, имеет формы Базиль, Базилио и тому подобное. Имеет женские формы - Василиса, Василия, Василла.

Донат - мужское имя латинского происхождения, donatus означает "подаренный", "преданный". В Украине это имя не получило широкой известности, но нердко мужчин с таким именем можно встретить в Польше или Венгрии.

Игнат - форма имени Игнатий, латинского происхождения. Есть как минимум две версии происхождения имени. По одной, от латинского слова ignis - "огонь". По другой, от ignotum, что означает "неизвестный".

Клим, Климент - форма римского мужского имени, что означает "милостивый", "мягкий". В западной традиции имя имеет несколько иное написание - Клемент, Клементий.

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Микита - украинское мужское имя, происходит от византийского Никитас. Которое, в свою очередь, имеет греческое происхождение и означает "победитель". В католической традиции есть вариант имени - Ницет, Ницетий, а также женская форма имени Ницета. В России распространена форма мужского имени Никита, одновременно на западе Никита это женское имя.

Имя Яков походит с древнееврейского языка, вероятно, от слова "пята". Переводится как "идущий следом", или "второй по происхождению". По беблейскому преданию, Иаков - близнец Исавы, родившийся вторым, схватившись за ногу первого. Святого Якова уважают во всех верованиях, которые пошли от иудаизма. В разных странах распространены различные формы этого имени: Якуб, Ягуб, Сантьяго. Яго, Джакоб, Джиакомо и другие.

13 мая церковь чтит апостола Якова, сына Зеведеива. Один из 12 апостолов, приближенных к Иисусу Христу. Яков, как и его брат Иоанн Богослов - сыновья галилейского рыбака Зеведея. Яков Зеведеев вместе со своим братом Иваном и апостолами Петром и Андреем относится к первым призванным Иисусом Христом.