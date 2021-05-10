День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить

 
Ексклюзивы
1/5
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
"В бомбоубежище спускалась трижды за ночь" - жительница Тель-Авива
Просмотров: 144
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Зеленскому выгоднее вытеснить Медведчука из страны
Просмотров: 594
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Новое украинское правописание отстояли. Чем оно особенно
Просмотров: 639
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Цены на заправках бьют рекорды: эксперт объяснил почему
Просмотров: 612
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Рязанские парни поставили штамп: "Джанкой, Российская Федерация": крымчанка 7 лет не может попасть домой
Просмотров: 1242
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Чего ждать после минимального ДТП - три распространенные неисправности
Просмотров: 558
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
Памятник Жукову сделали одним из основных символов "ваты"
1 Просмотров: 477
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Давить запрещено - что делать, если укусил клещ
Просмотров: 477
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
РФ готовится захватить города Приазовья - военный эксперт
Просмотров: 2043
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Чем закончится израильско-палестинское обострение
Просмотров: 234
Фото
Все фото
9
11
18
5
22
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
8 млн пчел стоимостью в полмиллиона отправили по почте: все погибли
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
День медсестры: красивые поздравления, открытки и стихи
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Открыли фантастический зеленый маршрут для туристов - яркие фото
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице &quot;Від пацанки до панянки 5&quot;
Впервые попробовала наркотики в 13 лет: что известно о победительнице "Від пацанки до панянки 5"
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Видео
Все видео
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Защищает геев в Москве: Лещенко заступился за жену
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
Показали секретный завод, где изготавливают беспилотники для Украины
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
"От взрывов по стенам пошли трещины. Жизнь пролетела перед глазами" - как украинка сбежала от войны в Польшу
Интервью
1/5
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Выжить не надейтесь. Что почувствуете, если наедитесь ядовитых грибов
Просмотров: 1503
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Смогут ли украинцы ездить заграницу без Covid-паспортов
Просмотров: 792
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1350
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 900
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 504
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 мая 2021
Просмотров: 81
Дощовий соловей
Перед грозою в навколишній природі змінюється акустика — десь отак само буває, коли з головою занурюєшся під воду, хоч і неглибоко, при самій ...
четверг, 13 мая 2021 03:00

День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить

  Комментировать
День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить
13 мая именины в Василия, Доната, Игнатия, Климента, Максима, Никиты, Иакова. Фото: unsplash.com

13 мая День Ангела отмечают Василий, Донат, Игнат, Клим, Никита, Яков. Поздравляйте знакомых именинников.

А если вы выбираете имя для ребенка, то значение имен объясняетGazeta.ua.

Имя Василий происходит от древнегреческого "басилейос", что указывает на принадлежность к царскому роду и буквально означает "царский". Имя популярно во многих странах, имеет формы Базиль, Базилио и тому подобное. Имеет женские формы - Василиса, Василия, Василла.

Донат - мужское имя латинского происхождения, donatus означает "подаренный", "преданный". В Украине это имя не получило широкой известности, но нердко мужчин с таким именем можно встретить в Польше или Венгрии.

Игнат - форма имени Игнатий, латинского происхождения. Есть как минимум две версии происхождения имени. По одной, от латинского слова ignis - "огонь". По другой, от ignotum, что означает "неизвестный".

Клим, Климент - форма римского мужского имени, что означает "милостивый", "мягкий". В западной традиции имя имеет несколько иное написание - Клемент, Клементий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: День Ангела 12 мая - кого сегодня поздравить

Микита - украинское мужское имя, происходит от византийского Никитас. Которое, в свою очередь, имеет греческое происхождение и означает "победитель". В католической традиции есть вариант имени - Ницет, Ницетий, а также женская форма имени Ницета. В России распространена форма мужского имени Никита, одновременно на западе Никита это женское имя.

Имя Яков походит с древнееврейского языка, вероятно, от слова "пята". Переводится как "идущий следом", или "второй по происхождению". По беблейскому преданию, Иаков - близнец Исавы, родившийся вторым, схватившись за ногу первого. Святого Якова уважают во всех верованиях, которые пошли от иудаизма. В разных странах распространены различные формы этого имени: Якуб, Ягуб, Сантьяго. Яго, Джакоб, Джиакомо и другие.

13 мая церковь чтит апостола Якова, сына Зеведеива. Один из 12 апостолов, приближенных к Иисусу Христу.

Яков, как и его брат Иоанн Богослов - сыновья галилейского рыбака Зеведея.

Яков Зеведеев вместе со своим братом Иваном и апостолами Петром и Андреем относится к первым призванным Иисусом Христом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «День Ангела 13 мая - кого сегодня поздравить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось
Женщине ввели 6 доз вакцины от коронавируса. Что с ней случилось Просмотров: 7695
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
Гороскоп на 11 мая: четыре знака, которым будет везти во всем
 Просмотров: 7245
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха
Народные приметы 12 мая. Сегодня узнаем, будет ли засуха Просмотров: 6237
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
Гвоздева зажгла сеть мокрым телом в купальнике
9
 Просмотров: 5248
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
Как выглядит ЧАЭС 35 лет после аварии - уникальные фото
22
 Просмотров: 4464
Общество
Препаратов хватит не всем. Среди желающих с "Дии" в первую очередь будут вакцинировать приоритетные группы
Препаратов хватит не всем. Среди желающих с "Дии" в первую очередь будут вакцинировать приоритетные группы Просмотров: 63
У украинских берегов обнаружили российский военный корабль
У украинских берегов обнаружили российский военный корабль Просмотров: 783
Как не ошибиться: три признака самого ядовитого в мире гриба
Как не ошибиться: три признака самого ядовитого в мире гриба
 Просмотров: 792
Детских суицидов в Украине становится больше: назвали цифры
Детских суицидов в Украине становится больше: назвали цифры Просмотров: 171
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
"Медведчук - фашистский дьявол" - журналист высмеял ОПЗЖ под прокуратурой
 1 Просмотров: 1305
Больше всего комментируют
9
Охрана Медведчука не пускает СБУ в дом. Также обыскивают офис ОПЗЖ
6
Медведчука и Козака подозревают в подрывной деятельности против Украины. Второй убежал в Россию
5
Венедиктова подписала подозрение Медведчуку и Козаку
3
"Позор лег на весь университет" - преподаватель КНУ о дочери судьи Константиновой
2
Ни приглашение на саммит НАТО, ни ПДЧ не получим - почему Европа действует, как перед Второй мировой
Голосов: 56206
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть