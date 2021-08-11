День Ангела 12 августа - поздравления для именинников в стихах

12 августа православные верующие почитают святых апостолов Сила и Силуана. Они были учениками святого Павла.
День Ангела сегодня празднуют Анатолий, Валентин и Иван.
Имя Анатолий в переводе с греческого языка означает "восток". Эти мужчины бывают замкнутыми и застенчивыми. В жизни - романтики. Умеют находить язык с разными людьми, спокойные и доброжелательные. В сложных ситуациях может становиться неуправляемым и быть причиной сложностей у близких. Анатолий рассудителен, уравновешен и умеет завоевывать доверие женщин.
Имя Валентин происходит от латинского слова "валео" и означает "быть здоровым". Из него получится хороший врач, психиатр или психотерапевт. С детства спокойный, любит за всем наблюдать. Выберет лучше тихий размеренный отдых, а не приключенческую поездку. В женщинах ценит скромность.
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С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.
Поздравления для Анатолия
Пусть будет много-много счастья,
Друзья поддержат пусть всегда,
Чтоб никогда не огорчаться,
Не знать печали никогда.
Чтобы душа почаще пела,
В глазах сияли огоньки,
А сердце ввысь всегда летело,
Не зная горя и тоски!
Поздравления для Валентина
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
И ангел любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Поздравления для Ивана
Желаю радостных мгновений,
Веселых и удачных лет,
Чудесных грез и сновидений,
Во всех делах твоих побед.
Пусть ангел в дом приходит часто,
Пусть будет мир и лад в семье.
Тебя от сердца поздравляю,
Желаю лучшего тебе.
Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.
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