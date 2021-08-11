День Ангела 12 августа - поздравления для именинников в стихах

Сегодня нужно много работать. Фото: pinterest.com

12 августа православные верующие почитают святых апостолов Сила и Силуана. Они были учениками святого Павла.

День Ангела сегодня празднуют Анатолий, Валентин и Иван.

Имя Анатолий в переводе с греческого языка означает "восток". Эти мужчины бывают замкнутыми и застенчивыми. В жизни - романтики. Умеют находить язык с разными людьми, спокойные и доброжелательные. В сложных ситуациях может становиться неуправляемым и быть причиной сложностей у близких. Анатолий рассудителен, уравновешен и умеет завоевывать доверие женщин.

Имя Валентин происходит от латинского слова "валео" и означает "быть здоровым". Из него получится хороший врач, психиатр или психотерапевт. С детства спокойный, любит за всем наблюдать. Выберет лучше тихий размеренный отдых, а не приключенческую поездку. В женщинах ценит скромность.

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С древнееврейского Иван - "Божья милость". В характере этих мужчин сочетаются противоречивые черты. Они могут быть хорошие и спокойные, но превращаться в заядлых воинов в случае необходимости. Иван всегда выполняет обещания и уважает родителей. Однако ему трудно принимать решения и прислушиваться к собственной интуиции.

Поздравления для Анатолия

Пусть будет много-много счастья,

Друзья поддержат пусть всегда,

Чтоб никогда не огорчаться,

Не знать печали никогда.

Чтобы душа почаще пела,

В глазах сияли огоньки,

А сердце ввысь всегда летело,

Не зная горя и тоски!

Поздравления для Валентина

Пусть в жизни будет все, что нужно:

Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,

И ангел любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,

К мечте и радости манящим.

И много-много светлых лет

Без боли, горестей и бед!

Поздравления для Ивана

Желаю радостных мгновений,

Веселых и удачных лет,

Чудесных грез и сновидений,

Во всех делах твоих побед.

Пусть ангел в дом приходит часто,

Пусть будет мир и лад в семье.

Тебя от сердца поздравляю,

Желаю лучшего тебе.

Человек получает небесного Ангела-хранителя в день крещения. Ребенка называют в его честь. На именины надо посетить храм, а празднование проводить в уютной семейной атмосфере.