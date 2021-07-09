День Ангела 10 июля: как оригинально поздравляли именинников в древности и сейчас

10 июля именины празднуют Георгий, Иван, Иванна и Марк. Поздравьте знакомых с Днем Ангела.

В этот день имениннику дарят подарки, сувениры и устраивают праздник. Подарки должны быть продуманы. Сюрприз не обязательно должен быть дорогой, главное - это ваше внимание к имениннику.

В древности День Ангела отмечалось со всей пышностью: пекли пироги, накрывали столы. Выпечку рассылали по родным и близким, чтобы они отведали ее за здравие именинника. Пироги отличались размерами, в зависимости от того кому они направляются. Крестным матери и отцу посылали сладкий пирог в знак искреннего уважения.

Мирные жители дарили имениннику отрезы ткани, кубки, красивые открытки с изображением ангела-хранителя. Дети в свою очередь преподносили имениннику ангелочков, сделанных своими руками.

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Поздравления для именинников

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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

***

Хотим пожелать тебе, чтобы старость не подкралась к тебе внезапно, и чтобы ты оставалась вечно молодой. Пусть твоя мудрость и ум будут неиссякаемы и всегда выручают тебя в трудную минуту. Пусть твоему сердцу будут знакомы только бесконечное счастье и любовь. С Днем Ангела тебя!

***

Пусть ангел, взгляд не отводя,

Присмотрит за тобою,

Пускай всю жизнь хранит тебя,

Прикрыв от бед собою.

Звезда пусть сон твой бережет,

В ночной тиши сияя,

А солнце по утрам встает,

Мрак ночи разгоняя.

Пусть ветер тучи разведет,

Что будут над тобою,

И в дождик радуга взойдет,

Соединив с душою.

Пусть будет милостивен Бог,

Подарит жизнь такую:

Где ты из тысячи дорог

Найдешь свою прямую!

***

Ангел - хранитель в ночи

Зажжет над тобой три свечи,

Первую - за любовь,

Вечного счастья новь.

Вторую - за доброту,

Правду и прямоту.

Третья свеча сохранит

Тебя от невзгод и обид.

Фото: pinterest.ru

В православной церкове 10 июля отмечают память святого Самсона, который всю жизнь посвятил медицине. Самсон не мог равнодушно смотреть на страдания, поэтому в своем доме принимал всех больных и бедных. Милосердно оказывал им необходимый уход, а также утешение в молитве и вере.