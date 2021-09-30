День Ангел 1 октября отмечает владелец лишь одного имени

1 октября День янгогла отмечают лишь обладательницы имени Ирина.

Это имя древнее. Происходит от названия древнегреческой богини мира Эйрены. Само слово "иринис" переводится, как "покой". Считают, что это имя обладает сильной энергетикой и наделяет обладательницу уверенностью, стремлением к независимости, решительностью и жизнерадостным характером. Иры легко решают проблемы и всегда достигают желаемого.

Одним из главных недостатков характера называют обидчивость и стремление к справедливости. В отчаянии Ирины могут наделать глупостей.

Поздравление для Ирин

Тебя поздравить, Иринка, есть причина,

Преподнести сейчас в подарок роз букет,

День ангела твой нынче, именины,

Защиту небо пусть дает на много лет.

Желаю быть тебе любимицей святых,

Желаю жизни светлой, полной счастья,

Желаю дней тебе прекрасных, золотых,

Пусть все мечты скорей осуществятся.

***

Ирина - означает мир, покой,

Тебе сполна оно, поверь, подходит!

Ты даришь людям счастье и любовь,

Они в тебе и доброту находят.

Хочу я в день рожденья пожелать

Тебе всегда прекрасной оставаться,

А если хочешь что-то поменять -

Пусть счастье не устанет откликаться!

***

Ирочка, с Днем ангела тебя!

С праздником сегодня поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых и верных подруг и друзей,

В доме - достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье - пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

Фото: tsn.ua

Сегодня православные верующие чтят память двух святых - мученицы Ариадны и преподобного Евмения.

Ариадна жила во II в была рабой язычника, который верил в Христа. Евмений жил в VII в на острове Крит и был епископом. С молодых лет человек верил в Господа, вел благочестивую жизнь и пытался помогать бедным.