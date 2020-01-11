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суббота, 11 января 2020 11:15

"Демони" - тренер Усика вступился за Ломаченко в сети

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&quot;Демони&quot; - тренер Усика вступился за Ломаченко в сети
Лапин вступился за Лмаченко в сети. Фото: a-usyk.com

Тренер Александра Усика Сергей Лапин-младший поддержал Василия Ломаченко, который попал в скандал из-за неоднозначного ролика.

"Уважаемые Демоны! Рогатые с хвостом, которые сюда вылезли! Вы дымитесь, продолжайте. Хочу вам раскрыть секрет этого видео! Суть его в картинке, а в слове Но вы не обращайте внимания, а просто продолжайте дымиться и гореть, у вас там, наверное, жарко очень", - написал Лапин в Instagram.

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Однако пользователи сети поинтересовались, почему в ролике присутствуют люди с нашивками РФ, на что Лапин ответил, что на черно-белом видео этого не видно.

"Подскажите пожалуйста, как вы на черно-белом видео разглядели цветной флаг?" - прокомментировал он.

Боксер из Украины Василий Ломаченко в Instagram опубликовал видеоролик, восхваляющий российский спецназ. На видео от Русской православной церкви показывают военных РФ, которые тренируются, стреляют из пулеметов.

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