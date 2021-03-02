Дело Тупицкого направили в суд

 
Ексклюзивы
1/5
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 351
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1368
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1440
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5661
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Самый современный вокзал Европы и чортопхайки - какие интересности показывают в музее железной дороги
Просмотров: 1755
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
6 Просмотров: 1773
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
3 Просмотров: 2241
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Дело Стерненка: под Офисом президента собралась общественность
Просмотров: 1080
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
"Слуга народа" не скажет ни единого слова против Авакова
1 Просмотров: 2358
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
5 Просмотров: 1242
Фото
Все фото
5
6
22
3
8
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
Визажист написала картину косметикой за 50 ч.
В Синевире проснулись бурые медведи: фото
В Синевире проснулись бурые медведи: фото
&quot;Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему&quot; - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
В Одессе обрушился памятник архитектуры
В Одессе обрушился памятник архитектуры
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
За продуктами выгодно ехать в соседние страны – украинка рассказала, сколько стоит жизнь в Швейцарии
Видео
Все видео
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Степанов в прямом эфире вакцинировался индийским препаратом от коронавируса
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Интервью
1/5
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 342
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 324
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 1737
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку
Просмотров: 711
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 3798
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
02 марта 2021
Просмотров: 117
Притягуючи катастрофи
– Привееет, друг! Из Украины? Я люблю Украину! Я сам из Киева, – молодий араб із течкою фотографій біжить пляжем. Ми щойно прилетіли ...
вторник, 02 марта 2021 17:50

Дело Тупицкого направили в суд

  Комментировать
Дело Тупицкого направили в суд
Протоколы составили 8 февраля. Фото: ccu.gov.ua

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд 2 протокола по поводу бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Документы касаются административных нарушений, сообщают в пресс-службе НАПК.

"Просим Голосеевский районный суд города Киева сообщать о времени и датах судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, которое составило протокол, объяснений", - написал Новиков в сопроводительном письме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дело о люстрации суд рассматривает 5 лет. А за отмену антикоррупционной реформы проголосовал за день"

Протоколы он составил 8 февраля. В них говорится о решении относительно неконституционности э-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка Тупицкого в Крыму.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ признал неконституционными полномочия НАПК мониторить образ жизни чиновников.

29 декабря 2020 года президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого. Председатель Конституционного суда Украины в Верховном суде обжаловал указ Зеленского о своем отстранении от должности.

26 февраля 2021-го президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Дело Тупицкого направили в суд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

В периодической таблице появились новые элементы

Умер археолог, открывший гробницу Тутанхамона

Состоялся первый беспосадочный полет вокруг земного шара

Установили правила получения гражданства

Корюковская трагедия: оккупанты сожгли село

В теракте погибли как минимум 178 людей

8 горняков похоронило под завалами на шахте

Самое читаемое
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
Гороскоп на 1-7 марта: что интересного принесет первая неделя весны
 Просмотров: 15606
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге
Обнаженная и босая женщина разгуливала по дороге Просмотров: 13833
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится
Украинцы будут платить за газ по-новому: что изменится Просмотров: 11745
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему
Медведчука боятся. Аваков объяснил, почему 1 Просмотров: 8964
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
Сестры Кардашьян похвастались прелестями в откровенных позах
7
 Просмотров: 5679
Общество
Евросоюз будет предоставлять экономическую поддержку Донбассу
Евросоюз будет предоставлять экономическую поддержку Донбассу Просмотров: 63
Ляшко сделал Covid-прививку в прямом эфире
Ляшко сделал Covid-прививку в прямом эфире Просмотров: 126
Кличко выиграл суд у телеканала "1+1"
Кличко выиграл суд у телеканала "1+1" Просмотров: 558
Зеленский вакцинировался, несмотря на наличие антител. Рассказал почему
Зеленский вакцинировался, несмотря на наличие антител. Рассказал почему Просмотров: 297
Детей будут брать в садики по новым правилам
Детей будут брать в садики по новым правилам Просмотров: 1278
Больше всего комментируют
8
Аваков назвал Стерненка искусственным героем
7
Рассказали, сколько на Донбассе российских снайперов
5
Зеленский вакцинируется от Covid-19 в прямом эфире
3
После митинга под ОП Зеленский заявил о "срочном лечении" судов
2
Ежегодный переход на летнее и зимнее время планируют отменить
Голосов: 55421
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть