Дело Тупицкого направили в суд

Протоколы составили 8 февраля. Фото: ccu.gov.ua

Председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков направил в суд 2 протокола по поводу бывшего председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого.

Документы касаются административных нарушений, сообщают в пресс-службе НАПК.

"Просим Голосеевский районный суд города Киева сообщать о времени и датах судебных заседаний, на которых будет рассматриваться дело об административном нарушении по упомянутому протоколу, с целью личного предоставления мной как лицом, которое составило протокол, объяснений", - написал Новиков в сопроводительном письме.

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Протоколы он составил 8 февраля. В них говорится о решении относительно неконституционности э-декларирования и умышленного неуказания в декларации участка Тупицкого в Крыму.

27 октября Конституционный суд признал неконституционной статью, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ признал неконституционными полномочия НАПК мониторить образ жизни чиновников. 29 декабря 2020 года президент Украины подписал указ об отстранении Александра Тупицкого. Председатель Конституционного суда Украины в Верховном суде обжаловал указ Зеленского о своем отстранении от должности. 26 февраля 2021-го президент продлил еще на месяц отстранение Тупицкого.