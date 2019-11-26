Дело таможенников: НАБУ задержало 10 человек

zik НАБУ проводит обыски у таможенников

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

"По совету адвоката я не могу сейчас рассказывать подробности дела. Но могу сказать, что обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в пределах известной дела двухлетней давности", - пишет в Facebook заместитель начальника Киевской городской таможни ДФС Сергей Тупальский.

Сейчас детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

По словам Тупальского, то, что происходит, "это - не случайное стечение обстоятельств и не ошибка. Это переход "реформы" таможни на следующий уровень".

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"Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК Украины. Решается вопрос об уведомлении задержанным о подозрении", - сообщает пресс служба НАБУ .

Детективы национального антикоррупционного бюро задержали заместителя начальника Киевской городской таможни ДФС Сергея Тупальского. Дело связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украина одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в $ 800 тыс. По словам источника "УП", Альперину удалось скрыться.