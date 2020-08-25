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вторник, 25 августа 2020 20:58

Дело Шеремета: подозреваемым продолжили меры пресечений

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Дело Шеремета: подозреваемым продолжили меры пресечений
Судебное заседание состоится 4 сентября. Фото: Reuters

Подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугар, продлили меры предосторожности.

Соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Об этом сообщает УНН.

"Выбрать обвиняемому Антоненко Андрей Сергеевич ... на время судебного разбирательства мера пресечения в виде содержания под стражей по 23 октября 2020 включительно. Выбрать обвиняемой Кузьменко Юлии Леонидовне ... на время судебного разбирательства мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста ... Выбрать обвиняемой Дугар Яне Сергеевне ... на время судебного разбирательства мера пресечения в виде залога в размере 80 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, составляет 168 000 160 гривен ", - отметила судья.

Как сообщается, судебное заседание состоится 4 сентября.

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"Суд постановил назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта в уголовного производства по обвинению Антоненко Андрея Сергеевича ... Кузьменко Юлии Леонидовны ... Дугар Яны Сергеевны ... в совершении уголовных правонарушений по п.п.5, ч.2 ст.115 , ч.3 ст.28, ч.1 ст.263, ч.3 ст. 28 ч.2 ст.194 УК Украины судом присяжных в открытом судебном заседании в 12:00 4 сентября 2020 ", - объявила судья.

Ранее сообщалось, что подозреваемые по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко получили обвинительные акты. Яна Дугар отказалась получать акт.

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