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среда, 18 декабря 2019 10:55

Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания

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Дело Шеремета: подозреваемый отказывается давать показания
Вголос Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветеран Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается давать показания по делу.

Следователь пытался допросить Антоненко, но он отказался, воспользовавшись правом, предусмотреным статьей 63 Конституции Украины. Свой поступок Антоненко объяснил тем, что считает следствие по делу Шеремета предвзятым.

"Такой поступок был обусловлен тем, что его на всю страну высшие руководители полиции, министр МВД, генеральный прокурор, а также лично президент Украини в один голос фактически назвали преступником. Учитывая это мы предполагаем, что с стороны следственных будет определенная предвзятость", - говорится в заявлении правовой группы защиты Антоненко в Facebook.

Адвокаты отметили, что Антоненко согласен в дальнейшем давать показания по делу, но когда убедится, что следствие не является предвзятым.

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"Андрей в дальнейшем будет давать показания, но только когда убедится в беспристрастности следствия. Сейчас, с учетом имеющихся в деле материалов и громких заявлений в СМИ руководства страны, такой уверенности нет", - добавили они.

13 декабря Печерский районный суд в Киеве выбрал меры музыканту и добровольцу 41-летнему Андрею Антоненко, детский кардиохирург и волонтерке 40-летней Юлии Кузьменко и военной медсестре 26-летней Яне Дугар.

Их подозревают в организации и убийстве журналиста, исполнительного директора интернет-издания "Украинская правда" 44-летнего Павла Шеремета. Его взорвали по дороге на работу 20 июля 2016-го в автомобиле, принадлежавшем гражданской жене Елене Притуле. Взрывчатку к днищу машины прикрепили ночью.

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