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среда, 25 декабря 2019 13:06

Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова

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Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова
Кузьменко будет защищать в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию. Фото: РБК-Украина

Детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета, подала иск против Министерства внутренних дел и его руководителя Арсена Авакова.

Кузьменко будет защищать в суде свою честь, достоинство и деловую репутацию. Об этом говорится на сайте "Судебная власть Украины", передает Главком.

Третьим лицом по делу является телерадиокомпания "Украина". Адвокат Кузьменко Виктория Дейнека объяснила, что 13 декабря в программе "Свобода слова Савика Шустера" министр Арсен Аваков сообщил ложную информацию о том, что Юлия Кузьменко отказалась давать показания по делу убийства Шеремета.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть соответствующий протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было. Такой допрос, где она давала показания, был после выхода этой программы. Кроме этого, во время судебных заседаний Юлия Кузьменко не использует статью 63 Конституции и дает показания. Поэтому мы будем настаивать, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", - отметила Дейнека.

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Иск будет рассматривать судья Печерского райсуда Киева под стражей. Учитывая этот факт, председательствующий судья Вовк по гражданскому делу должен заявить самоотвод. Как отмечается, при авторозделе дела свободными были только трое судей Печерского райсуда.

Апелляционный суд оставил под стражей детского кардиохирурга Юлию Кузьменко, которую подозревают в подрыве авто журналиста Павла Шеремета.

Заседание продолжалось более 3 часов. Защита Юлии Кузьменко опровергла каждый пункт обвинения. Просила изменить меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест или отпустить на поруки.

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