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среда, 26 августа 2020 18:37

Дело Шеремета: ЕСПЧ рассмотрит жалобу Кузьменко

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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) согласился рассмотреть жалобу подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета - Юлии Кузьменко.

Рассмотрение жалобы суд начнет при первой возможности. Об этом сообщил адвокат подозреваемой Тарас Беспалый в Facebook.

Он заявил, что ЕСПЧ получил его жалобы по задержанию Кузьменко, которое защита считает незаконным, и ряда других нарушений по делу Шеремета. Впоследствии адвокат опубликовал письмо-ответ от ЕСПЧ.

  Юлия Кузьменко проходит подозреваемой по делу об убийстве журналиста Шеремета. Фото: facebook.com/t.bezpalyy
Юлия Кузьменко проходит подозреваемой по делу об убийстве журналиста Шеремета. Фото: facebook.com/t.bezpalyy

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"Ждем открытия рассмотрения", - добавил он.

Юлия Кузьменко является подозреваемой по делу об убийстве журналиста Шеремета. Сторона обвинения считает, что Кузьменко вместе с другим фигурантом дела Андреем Антоненко закладывала взрывное устройство под автомобиль погибшего журналиста. Недавно суд изменил ей меру пресечения на круглосуточный домашний арест, а до этого она находилась в СИЗО.

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугар и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

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26
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