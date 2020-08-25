Дело Шеремета: будет суд присяжных

Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных. Фото: Украинская правда

Шевченковский районный суд Киева принял решение, согласно которому рассмотрение по существу дела по обвинению Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета состоится 4 сентября судом присяжных.

"Назначить судебное разбирательство ... судом присяжных ... на 12 часов 4 сентября", - говорится в постановлении суда.

Суд огласил только резолютивную часть постановления, полный текст будет обнародован 28 августа.

Своим постановлением суд приобщил к материалам уголовного дела жалобу защиты обвиняемых на смену подследственности досудебного расследования, изменение группы прокуроров, продление срока досудебного расследования на действия следователя относительно незаконного задержания Антоненко, Кузьменко и проведения негласных следственных действий.

Ходатайство адвокатов Кузьменко о вызове ряда свидетелей из числа высокопоставленных лиц суд оставил без удовлетворения. На данное определение суда о назначении слушания дела по существу судом присяжных в течение 7 дней может быть подана апелляционная жалоба.

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Напомним, подозреваемым в убийстве журналиста Павла Шеремета, Андрею Антоненко, Юлии Кузьменко и Яне Дугар, продолжили меры предосторожности.