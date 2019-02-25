Дело Савченко-Рубана вернули в Киев

Дело Савченко и Рубана будут рассматривать в Киеве. Фото: Униан

Верховный суд Украины перенес рассмотрение дела Надежды Савченко и Владимира Рубана в Соломенский районный суд города Киева

Об этом сообщается на странице Надежды Савченко в Facebook.

"То, что дело будет слушаться в столице, означает, что это будет при участии СМИ и под бдительным оком общественности", - говорится в сообщении.

Ранее, место рассмотрения дела неоднократно переносилось. Сначала в Славянск Донецкой области, затем в Чернигов, также рассматревался поселок Покотиловка Харьковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российским руководством перед российскими спецслужбами была поставлена ​​четкая задача" закрыть украинский вопрос в 2019 году "- Кононенко

Надежду Савченко и Владимира Рубана задержали в марте 2018 года. Им инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием. Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть - и осмеять ее.