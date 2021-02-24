Дело ПриватБанка: Яценко хотят арестовать на 2 месяца

Прокуратура хочет взять бывшего топменеджера ПриватБанка Владимира Яценко под арест. Фото: скриншот

Прокуратура настаивает на аресте бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко.

Также для Яценко просят залог в размере более 130 млн грн, передает УНН.

"Учитывая время сообщения о подозрении Яценко и объем процессуальных действий, которые необходимо провести для установления и проверки фактов обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве, необходимость в определении срока содержания под стражей 60 дней ... Определить в качестве альтернативы залог в размере 136 млн 892 тыс. 350 грн ", - сказал прокурор.

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НАБУ объявило подозрение бывшим топменеджерам государственного Приватбанка в хищении 136 млн грн. В декабря 2016 года эти топменеджера, осознавая, что Приватбанк в ближайшее время будет национализирован, совершили растрату средств финучреждения. Они незаконно начисляли и выплачивали по депозитным сделкам связанной с банком компании дополнительное вознаграждение.