Дело о крушении Ан-26 под Чугуевом передали в суд

На борту находились 27 человек, выжить удалось только одному — Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один — Виталий Вильховый умер в больнице. Фото: DW

Дело о крушении учебного самолета Ан-26 в Харьковской области было передано в суд.

Так, в суд направлен обвинительный акт по шести бывшим военным чиновникам по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Бывший командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме Чугуев и, в то время, исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях.

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Экс-чиновники нарушили правила подготовки и проведения полетов.

"Их небрежное отношение к военной службе привело к крушению самолета АН-26 в сентябре 2020 года вблизи г. Чугуев Харьковской области. Тогда погибли 26 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Ан-26Ш разбился под Чугуевом на Харьковщине 25 сентября 2020 года. Борт не долетел до аэродрома километр. В работе левого двигателя произошел сбой. Перед взлетно-посадочной полосой самолет наклонился, крылом зацепил землю и взорвался. На борту были 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба и семь офицеров. Выжил только курсант Вячеслав Золочевский. Следствие длилось почти восемь месяцев. Подозрения получили шесть военных. Это тогдашний командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов, бывший начальник Университета воздушных сил Александр Туринский, командир воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслав Глазунов, заместитель командира воинской части Виктор Вовк, заместитель командира полка по летной подготовке Роман Куценко и руководитель полетов Александр Жук. Им грозит до 15 лет тюрьмы.