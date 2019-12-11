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среда, 11 декабря 2019 19:13

Дело Насирова: в суде допросили еще одного свидетеля

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Дело Насирова: в суде допросили еще одного свидетеля
В деле Насирова допросили еще одного свидетеля. Фото: rbc.ua

В Высшем антикоррупционном суде допросили еще одного свидетеля по делу экс-главы ГФС Романа Насирова.

Допрошенный свидетель также является бывшим руководителем ГФС, передает пресс-служба САП в Facebook.

"В среду, 11 декабря 2019, с участием прокуроров САП в Высшем антикоррупционном суде продолжилось судебное рассмотрение обвинительного акта в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя ГФС Украины и руководителя Департамента ГФС Украины", - говорится в сообщении.

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"На заседании было продолжено исследование доказательств, предоставленных стороной обвинения. А также допрошен еще один свидетель - бывший руководитель ГФС", - добавили в ведомстве.

Следующее заседание по делу Насирова состоится 29 января 2020 года.

НАБУ подозревает Романа Насирова в злоупотреблении властью и служебным положением. Это привело к убыткам почти 2 млрд грн.

По данным следствия, в должности руководителя ДФС он принимал решение в интересах народного депутата Александра Онищенко. В отношении последнего расследуют производства по подозрению в махинациях с газом.

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