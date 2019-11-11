Дело Дубневича: следователи рассказали, что нашли во время обысков

Предприятия Дубневича подозревают в махинациях с закупкой газа. Фото: storage1.censor.net

В спальне бывшего депутата Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Богдана Дубневича детективы НАБУ во время обысков нашли флешку с "контактами Кучмы" и договорам дарения крупных сумм.

Суд рассматривает дело против двух компаний Дубневича - "Энергия - Новий Розділ" и "Энергия - Новояворівськ", написали в материалах Высшего антикоррупционного суда.

Предприятия подозревают в махинациях с закупкой газа, по которой государство понесло более 1,4 млрд грн убытков.

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По документам, во время обыска дома Дубневича детективы изъяли мобильный телефон iPhone XS. При его осмотре нашли переписку в интернете, мессенджерах, и по электронной почте с различными абонентами.

Также нашли и забрали флешку, которая присоединялась к компьютеру с помощью устройства для блокировки записи в режиме "только для чтения" без возможности записи на носитель. На флешке была папка Contacts с файлами. Один из этих файлов назывался "Кучма.сontacts" с номером телефона и датой создания.

Нашли еще договоры дарения средств, заключенные между членами семьи Дубневичей и расписки о получении средств, которые тоже изъяли. В результате суд удовлетворил ходатайство и арестовал флешку, мобильный телефон и найденные во время обысков документы.

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что обыски у Дубневича проходят по делу о легализации более 2 млрд грн доходов. Эти средства полученные преступным путем. Кроме этого, детективы НАБУ расследуют недостоверное декларирование со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.