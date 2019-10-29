НАБУ прокомментировало обыски у бизнесмена Дубневича

Автор: Facebook НАБУ обыскивают Дубневича через преступные присвоение средств

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что обыски у Дубневича проходят по делу о легализации более 2 млрд грн доходов.

Эти средства полученные преступным путем, написали в РБК-УКРАИНА со ссылкой на публикацию НАБУ в Facebook.

Кроме этого, детективы НАБУ расследуют недостоверное декларирование со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.

"По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению течение 2013-2018-х, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018-го", - написали на странице НАБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ГПУ направит в Раду представление на нардепов

29 октября во селе Зубра вблизи Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича. Известно, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих экс-нардепу, сообщает ZAXID.NET.