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вторник, 29 октября 2019 12:50

НАБУ прокомментировало обыски у бизнесмена Дубневича

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Автор: Facebook
  НАБУ обыскивают Дубневича через преступные присвоение средств
НАБУ обыскивают Дубневича через преступные присвоение средств

В Национальном антикоррупционном бюро рассказали, что обыски у Дубневича проходят по делу о легализации более 2 млрд грн доходов.

Эти средства полученные преступным путем, написали в РБК-УКРАИНА со ссылкой на публикацию НАБУ в Facebook.

Кроме этого, детективы НАБУ расследуют недостоверное декларирование со стороны Богдана и Ярослава Дубневичей.

"По предварительной оценке следствия, лица, причастные к преступлению течение 2013-2018-х, легализовали более 2 млрд грн доходов, полученных преступным путем. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с июля 2018-го", - написали на странице НАБУ.

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29 октября во селе Зубра вблизи Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Известно, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих экс-нардепу, сообщает ZAXID.NET.

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Дата
29
октября

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