В дом Дубневича пришли с обыском – СМИ

Частные дома Богдана и Ярослава Дубневичей расположены в с. Зубра возле Львова. Фото: скрин с видео

29 октября во селе Зубра вблизи Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Известно, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих экс-нардепу, сообщает ZAXID.NET.

Относительно какого дела проводят обыски, пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов нет. В пресс-службе НАБУ сообщили, что информация о следственных действиях уточняется.

Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава Дубневича отключены.

23 сентября руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов заявил о передаче правоохранительным органам материалов братьев Дубневичей, касающиеся закупки анкеров по завышенным ценам. По его словам, только за 7 месяцев 2019-го из-за закупки одного вида анкеров (элемент, скрепляющий пути) Укрзализныця понесла больше 60 млн грн убытков. Эти обвинения "Корпорация КРТ" братьев Дубневичей возразила.