Дела напавших на Капитолий передали в суд

В результате столкновений погибли пять человек. Фото: Reuters

В американские суды поступили дела по 52 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021, сообщает Министерство юстиции Америки.

"Федеральный суд округа Колумбия рассматривает обвинения 13 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021 года. Дела еще около 40 человек сейчас рассматривает Высший суд округа Колумбия", - говорится в сообщении.

Обвинение включают незаконное проникновение в Капитолия, в том числе с оружием, нарушение комендантского часа и ряд других статей.

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Исполняющий обязанности прокурора США Майкл Шервин назвал нападение на здание Капитолия США атакой на один из ключевых институтов страны.

"Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно задействует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, участвовавших в преступных действиях в здании Капитолия США", - подчеркнул он.

Ранее ФБР объявило награду в 50 тыс. долларов за информацию о людях, которые пронесли взрывные устройства на территорию Конгресса США.

В полиции Вашингтона заявили, что получили около 17 000 сообщений от граждан, которые якобы имеют информацию об участниках нападения на Капитолий.

6 января Конгресс США должен был утвердить результаты голосования выборщиков, которые подтвердили победу Джо Байдена на президентских выборах. Однако заседание пришлось прервать на несколько часов из-за протестов сторонников Дональда Трампа, которые ворвались в здание. В результате столкновений погибли пять человек. Полиция задержала 52 участников беспорядков.