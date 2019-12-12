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пятница, 13 декабря 2019 20:23

"Децентрализация приближает к гражданам центры принятия решений" - эксперт

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&quot;Децентрализация приближает к гражданам центры принятия решений&quot; - эксперт
Игорь Колиушко: Большинство людей не имеют влияния на правительство или президента. Но могут спрашивать с мэра или главы села. Фото: Тарас Подолян

Начиная с 1950-х, экономическая и общественная мысль в мире пришла к выводу, что децентрализованные государства быстрее развиваются, имеют больший потенциал.

Об этом интервью журналу "Країна" говорит эксперт по конституционному и административному праву Игорь Колиушко.

"Европейские централизованные страны начали формировать регионы. Это диктует современное состояние общества, государства и технологий.
Децентрализация приближает к гражданам центры принятия решений, которые напрямую влияют на их жизнь. Большинство людей не имеют влияния на правительство или президента. Но могут спрашивать с мэра или главы села. Это усиливает вероятность, что люди на должностях будут служить общественным интересам", - считает эксперт.

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По его словам, децентрализация создает различные варианты для развития.

"Все получают право решать самостоятельно. Потому что когда ждут команды сверху, общество не развивается.
Мы изучали практику децентрализации многих стран. В частности, Италии. Есть много общего в ментальном уровне - например, отношение к законам, уплате налогов. Но невозможно скопировать чей-то опыт. Нужно адаптировать до наших условий, географии, законов, людей ", - добавляет Игорь Колиушко.

Полное интервью с Игорем Колиушко читайте в журнале "Країна" от 12 декабря.

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