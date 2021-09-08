"Дашу переехала машина и волочила еще несколько метров" - мать просит помощи на лечение и реабилитацию дочери

9-летняя Дарья Царь из Смелы Черкасской области находится в травматологии областной детской больницы. 31 августа ее сбили "Жигули". Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, перелом таза, ушиб легких и живота, вывих бедра, перелом ребер и левой руки. Под правой - глубокая рваная рана. На лечение и реабилитацию нужна помощь.

Автор: Фото предоставлено Снежаной Царь 9-летнюю Дарью Царь из Смелы Черкасской области 31 августа сбили жигули. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, перелом таза, ушиб легких и живота, вывих бедра, перелом ребер и левой руки. Под правой - глубокая рваная рана. На лечение и реабилитацию нужна помощь.

Дарью госпитализировали сначала в районную больницу, впоследствии перевезли в Черкасскую областную детскую больницу.



"У Даши обнаружили открытую черепно-мозговую травму, перелом таза, ушиб легких и живота, вывих бедра, перелом ребер и левой руки. Под правой глубокая рваная рана, которую зашивали. Дочь лежит на вытяжке, на шее хомут, потому что повреждены шейные позвонки. Неподвижно надо лежать месяц. Впереди будет еще несколько операций. У ребенка постоянно болит голова, есть гематома. Если не рассосется, может тоже придется оперировать. Часть лекарств есть, а часть надо покупать самим. Врачи говорят, что на лечение уйдет с пол года, а потом еще потребуется долговременная реабилитация. Надо будет не менее 200 тысяч гривен. Я открыла счет, потому что городской совет выделяет 30 тысяч. Собираю соответствующие документы. Женщина, которая сбила наших детей, на лечение дала 5 тысяч гривен и взяла расписку. Первые дни интересовалась состоянием Даши. Теперь не звонит. Маша тоже была в травматологии. Уже дома, но еще с гипсом на ноге. У нас есть еще восьмимесячный сын".

Автор: Фото предоставлено Снежаной Царь 9-летнюю Дарью Царь из Смелы Черкасской области 31 августа сбили жигули. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, перелом таза, ушиб легких и живота, вывих бедра, перелом ребер и левой руки. Под правой - глубокая рваная рана. На лечение и реабилитацию нужна помощь.

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Реквизиты для помощи:

карточка Укргазбанка: 4966 8046 0489 8873 (Царь Снежана Васильевна).

Автор: Фото предоставлено Снежаной Царь 9-летнюю Дарью Царь из Смелы Черкасской области 31 августа сбили жигули. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму, перелом таза, ушиб легких и живота, вывих бедра, перелом ребер и левой руки. Под правой - глубокая рваная рана. На лечение и реабилитацию нужна помощь.