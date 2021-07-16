Дания открывается для украинских туристов

Второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту. Фото: Reuters

С 17 июля Дания откроет свои границы для украинцев.

Въезд в страну возможен со свежим отрицательным тестом на коронавирус (ПЦР-тестом или тестом на антиген) и тестом по прибытию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Если человек путешествует самолетом, то второй тест можно сдать бесплатно сразу в аэропорту.

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"Дания открывается для всех типов путешествий украинцев уже завтра, 17 июля, с 16:00. Безвизовые как в старые-добрые времена", - отметил Кулеба.

В Германии начали внедрять цифровой сертификат вакцинации. Сертификат CovPass смогут получить полностью привиты против коронавируса человека.