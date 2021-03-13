Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"

"Мотор Сич" вернут в собственность украинского государства. Фото: АО "Мотор Сич"

Речь о национализации запорожского предприятия "Мотор Сич" не идет, а все заявления об этом являются элементом информационной войны против Украины.

"Слово национализация никоим образом не было применено на заседании СНБО, ни в решении, которое принимала СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Были совсем другие слова. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с китайцами к попытке захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую ​​негативную информацию о национализации.

Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законно, согласно действующему украинскому законодательству. Мы не можем позволить себе, находясь в состоянии войны, отдать в чужие руки предприятие, от которого зависит наша обороноспособность", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский прокомментировал возможность продажи "Мотор Сичи" китайцам

11 марта СНБО принял решение, согласно которому предприятие "Мотор Сич" будет возвращено в собственность украинского государства законно. Ранее президент Владимир Зеленский заверил, что во время своего президентства не позволит Китаю или любой другой стране приобрести контрольный пакет акций компании "Мотор Сич". Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" начали международный арбитраж с целью взыскания с государства Украина $3,5 млрд, поскольку квалифицируют действия украинской власти как экспроприацию их инвестиций в это предприятия.