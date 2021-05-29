Данилов назвал терактом сбивания украинского самолета над Тегераном

Сбивания самолета МАУ признали терактом. Фото: dw.com

Украинская сторона считает, что сбивание украинского самолета над Тегераном российской ракетой ТОР-М1 является террористическим актом.

"8 января 2020 российская ракета ТОР-М1 сбила украинский самолет в небе над Тегераном. Мы уже в тот же день отправили нашу экспедицию, мы в тот день привлекли все наши службы, отрабатывали на отлично этот вопрос, и мы первые в мире заявили, - когда президент США делал заявление, что это техническая поломка самолета, когда руководство Канады говорило , когда весь Евросоюз говорил, что это что-то там произошло с украинским самолетом, - мы были уверены, что это была российская ракета ТОР-М1. И мы на следующий день сделали официальное заявление. Мы были уверены именно потому, что российские спецслужбы, российские специалисты, российская разведка не давала нам возможности работать у них под носом, а именно - в Тегеране", - рассказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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Он также отметил, что Украина поддерживает Канаду в ее выводах о террористической атаке на самолет украинской авиакомпании МАУ над Тегераном.

"Мы склоняемся к мысли, - решение которое принял канадский суд - что это был террористический акт в отношении украинского самолета", - заявил Данилов.

17 марта Иран обнародовал окончательный отчет о катастрофе украинского пассажирского самолета в январе 2020 года. В документе отмечается, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как "враждебный объект". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал отчет Ирана попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS-752 по маршруту Тегеран-Киев, потерпел катастрофу в Иране 8 января 2020. На борту находились граждане шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все 176 человек, которые были в самолете, погибли, среди них 11 украинских. Иранские власти после нескольких дней возражений признала, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом противовоздушной обороны.