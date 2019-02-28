Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение

Во время эфира с Андреем Данилко российская публика хохотала.

Член конкурсной комиссии по Нацотбору на Евровидение Андрей Данилко оправдывался за ход конкурса в эфире ток-шоу кремлевского пропагандиста Андрея Норкина на телеканале НТВ.

Видео с эфира появилось в сети Youtube.

"Скандалы на национальном отборе происходят каждый год. И в этом году меня ситуация не удивила. Потому что сейчас движутся выборы президента Украины. Люди настолько политизированы, не знают что делать, находятся в замешательстве", - начал жалется Данылко и заявил о "вине" организаторов Нацотбора.

В это время публика в зале смеялась над словами артиста.

"Мне сказали, что на Национальном отборе был некий полигон, репетиция каких-то технологий, которые будут использоватся на президентских выборах", - продолжил Данилко.

"Кандидатов заставят петь что ли?", - спросил росийских пропагандист.

Публика снова начала смеятся.

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Певица Maruv получила наибольшее количество баллов на финале нацотбора Евровидения. Но Национальная общественная телерадиокомпания Украины отменила ее дальнейшее участие в конкурсе из-за гастролей в России. Впоследствии было решено, что в 2019 году Украина не будет представлена на конкурсе.