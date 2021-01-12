Данилко ездил в Москву

Андрей Данилко посетил Россию, чтобы поздравить звездного друга с днем ​​рождения.

Телеведущему Андрею Малахову исполнилось 49 лет. Праздновали день рождения в Москве.

Данилко заметили на фото с российскими звездами в социальной сети Instagram. Пост опубликовал Прохор Шаляпин.

Автор: instagram.com/shalyapin_official Фото с празднования дня рождения Андрея Малахова.

"Но на этом фото могло быть целых 3 Андрея. С днем рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мега-талантливой и профессиональной команде мне всегда есть что вспомнить", - написал под фото Шаляпин.

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