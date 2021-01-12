Данилко ездил в Москву

 
Ексклюзивы
1/5
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
В отличие от нашей власти, США не стесняются называть росагентуру в Украине - ветеран
Просмотров: 126
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 108
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Стрельбу в Полтаве устроили мужчины на мототранспорте
Просмотров: 198
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1413
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2268
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1017
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3870
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2574
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4869
Фото
Все фото
4
6
6
5
5
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн
&quot;Государство возвращает часть ипотеки&quot; - украинка о жилье в Словакии
"Государство возвращает часть ипотеки" - украинка о жилье в Словакии
Военного прокурора поймали на взятке
Военного прокурора поймали на взятке
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Никаких пуховиков - назвали главный тренд зимы
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Ведущая Хвостова экстремально полетала в долине Рейна
Видео
Все видео
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине после затяжных выходных
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Оккупанты бьют из противотанковых гранатометов
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Выстрел, от которого погибла поклонница Трампа, попал на видео
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Коронавирус в Украине: где больше всего больных
Создали необычную "автомобильную" елку
Создали необычную "автомобильную" елку
Интервью
1/5
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Просмотров: 108
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 270
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8613
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1107
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 15:15

Данилко ездил в Москву

  Комментировать

Андрей Данилко посетил Россию, чтобы поздравить звездного друга с днем ​​рождения.

Телеведущему Андрею Малахову исполнилось 49 лет. Праздновали день рождения в Москве.

Данилко заметили на фото с российскими звездами в социальной сети Instagram. Пост опубликовал Прохор Шаляпин.

Автор: instagram.com/shalyapin_official
  Фото с празднования дня рождения Андрея Малахова.
Фото с празднования дня рождения Андрея Малахова.

"Но на этом фото могло быть целых 3 Андрея. С днем рождения, Андрей. Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья! Благодаря тебе и твоей мега-талантливой и профессиональной команде мне всегда есть что вспомнить", - написал под фото Шаляпин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько лесхозы заработали на новогодних елках

Тина Кароль в карантин зарабатывает на рекламе и продаже собственных товаров. Звезда также является лицом украинского ювелирного бренда "Укрзолото".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Данилко ездил в Москву». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 30160
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 17091
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 15211
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 13797
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 12267
Общество
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
Вашингтон усилит давление на российских агентов в Украине
 Просмотров: 108
От иностранцев не будут требовать Covid-паспортов - Ляшко
От иностранцев не будут требовать Covid-паспортов - Ляшко Просмотров: 63
Сколько лесхозы заработали на новогодних елках
Сколько лесхозы заработали на новогодних елках Просмотров: 72
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек
За 10 лет украинцев стало больше на 1,9 млн человек
4
 Просмотров: 279
На Украину несется мощный циклон
На Украину несется мощный циклон Просмотров: 594
Больше всего комментируют
8
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 54782
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть