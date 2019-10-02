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среда, 02 октября 2019 14:12

"Дальше будут пуховики и шапки" - синоптик о последнем теплом дне осени

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&quot;Дальше будут пуховики и шапки&quot; - синоптик о последнем теплом дне осени
3 октября будет самым теплым днем осени. Фото: ye.ua

3 октября в большинстве регионов Украины ожидается сухая погода. Только в западных областях придут похолодание и осадки.

"В четверг запад Украины попадет в дождливую погоду. Осадки предполагаются умеренными и даже сильными. К внимания тех, кто гоняет по Карпатах! С завтра начинается дождевая холодная погода. Осторожно! На остальной территории удержится сухая погода", - пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook

В четверг в западных областях похолодает до +11...+17 градусов. В большинстве областей будет +17...+24 градуса.

В Киеве 3 октября - также еще без осадков и до +23 градусов. 4 октября погода в столице изменится: похолодает, пройдут дожди.

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"С ближайшей перспективы четверг будет самым теплым днем, кроме уже Запада Украины, дальше будут пуховики, шарфы к носу, шапки на глаза и, страшно сказать, возможно и перчатки", - пишет Диденко.

Начало октября 2019-го порадует украинцев хорошей погодой. Температура воздуха тоже будет комфортной. Однако в начале и конце первой декады месяца возможны небольшие дожди.

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02
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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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