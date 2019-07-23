"Дальнейшее нахождение за решеткой - это смерть" - отец Павла Гриба

Отец Павла Гриба прокомментировал решение российского суда. Фото: JKL

Отец политзаключенного Павла Гриба считает, что решение Верховного суда РФ, который 23 июля признал законным решение о 6 годах колонии, было вполне ожидаемо.

Мужчина отметил, что никакие аргументы со стороны адвокатов на суд не действуют. Об этом Игорь Гриб заявил в эфире Еспрессо.TV.

"Мы знаем, что никакие доводы адвокатов со стороны защиты - они просто судом не воспринимаются", - сказал он.

Игорь Гриб отметил, что дальнейшее нахождения Павла за решеткой приведет к смерти.

"Обследования Павла показывают, что динамика очень негативная и нахождения Павла в дальнейшем за решеткой приведет к смерти, потому что в этих нечеловеческих условиях нахождения в колонии и еще и этапирования будет - это прямой путь к смерти, потому откроется внутреннее кровотечение и все", - подчеркнул отец политзаключенного.

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Игорь Гриб также рассказал о встрече с президентом Владимиром Зеленским.

"За неделю до выборов у нас была встреча с президентом. Там озвучили всю проблематику и все предложения, которые наработаны нами за эти годы. Ждем обратной реакции от офиса президента", - отметил он.

Россияне признали законным приговор, который вынесли Павлу Грибу, несмотря на то, что его адвокат доказал что в протоколе задержания время и место его составления не соответствуют действительности. Парень проведет за решеткой 6 лет.