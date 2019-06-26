Далее Европа может вообще снять все экономические санкции РФ - эксперт

На голосовании пророссийскую резолюцию поддержали 118 членов ПАСЕ, 62 - были против, 10 - воздержались. В частности за возвращение РФ голосовали Франция, Германия, Италия, Испания, Турция. Украину же поддерживали Грузия, Польша, Великобритания и страны Балтии. Фото: dt.ua

Надо формировать более агрессивную и украиноцентристскую международную политику.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Сергей Таран.

"Украину дружески воспринимают наши европейские партнеры. Изменилось лишь то, что внешняя политика после избрания новой власти стала слабее. Партнерские отношения со странами Европы остались. Но нужно улучшать эффективность внешней политики. Никто не будет заботиться о наших интересах, кроме нас", - отмечает он.

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Каждый раз, когда международные организации голосовали за важные для Украины проекты, Порошенко встречался с лидерами стран Запада, напоминает эксперт.

"Перед заседанием ПАСЕ Зеленский тоже встречался с Меркель, Макроном. Но как видим, эти встречи не улучшили позиции нашей делегации в Совете Европы. Владимиру Зеленскому следовало бы добросовестно работать на международной арене. Украина очень нуждается в сильной внешней политики", - говорит Сергей Таран .

Отсутствие права голоса делегации РФ в ПАСЕ говорила, что мир признает российские преступления против Украины, объясняет он.

"Сейчас это нивелируется. По возвращении делегации РФ в ПАСЕ есть риск, что таким образом Запад легитимизирует агрессию Кремля против Украины. Это значит, что могут ослабить или вообще снять санкционное давление", - добавляет Таран.

Парламентская ассамблея Совета Европы 25 июня приняли резолюцию, усложняет процедуру наложения санкций. Это означает, что Россия сможет вернуться в состав организации без выполнения поставленных перед ней условий. Новая резолюция ограничила право учреждения лишать делегации-участники права голоса, как было сделано с РФ.