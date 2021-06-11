"Дай деньги - поменяем". На обмене пленными наживаются с обеих сторон

На обмене пленными зарабатывают немалые деньги. Фото: ua.News

На обмене пленными зарабатывают немалые деньги.

"И представители этой стороны, и той стороны. Если бы можно было пригласить родственников, кого уже меняли, они бы назвали конкретно, кто говорил, какие деньги требовали, кто платил. Потому что некоторые не платили. Жене Ивана (ветерана АТО Ивана Деева - ред. ) также предлагали: "Дай деньги - поменяем", - сообщил бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос эфире ток-шоу "Право на власть".

По его словам, с украинской стороны просили 10 тысяч долларов за возвращение пленника за три дня.

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Российская делегация на переговорах ТКГ, в отличие от украинской, никогда не поднимает вопрос об освобождении или обмене своих граждан. "Россия, к сожалению, относится к своим людям, которые у нас содержатся в местах ограничения свободы, как к товару. И пока у нее не появился какой-то интересный объект для обмена, она просто не идет на обмен", - заявил участник переговорной группы, член ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24". Украина ежемесячно предлагает РФ провести обмен заключенными.