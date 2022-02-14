"Чувства преобладают над разумом": почему украинцы не заключают брачные договоры

4099 брачных договоров заключили украинцы в 2021 году. Это на 46% больше, чем в 2020 году.

Такую статистику приводит Опендатабот.

В прошлом году было заключено 214 тыс. браков. То есть примерно одна из 50 пар заключила брачный договор.

В 2020-м соотношение было 1 на 22. Но в том году зарегистрировали критически мало браков — 168 тыс. Украинцы еще не наверстали "доковидные" показатели в 230-240 тыс. браков в год.

Автор: Gazeta.ua

В абсолютных цифрах брачный договор в Украине не популярен.

"Большого распространения в Украине брачные договоры пока не получили. Почему к ним нет большого интереса? Возможно менталитет наш такой. Видимо, у нас преобладают чувства над разумом — так велось с деда-прадеда. Невесты или супруги, возможно, опасаются оскорбить чувства менкартильными вопросами", — говорит представитель Минюста Елена Антипова.

Но с появлением крепкого среднего класса такие сделки будут более популярны.

"К подписанию брачных договоров, как правило, склоняются лица, уже имевшие жизненный опыт раздела имущества, иностранцы и богатые люди, — замечает автор Семейного кодекса, доктор юридических наук Зореслава Ромовская. — Новый для нас институт пробивает себе дорогу, разрастается в условиях сплошной критики и отрицательных оценок".

По словам адвоката Аллы Мельниченко, среди ТОП-4 причины растущей популярности брачных договоров:

• раздел имущества, который в суде может затянуться на годы;

• более практичный подход молодежи к браку;

• большинство споров супругов в основном сводится к тому, какое имущество будет передано общему ребенку и будет ли передано. Договор позволяет урегулировать этот вопрос заранее;

• нередко у одного из супругов есть долги, которые после развода приходится оплачивать за счет общего имущества, а в договоре можно прописать, что каждый самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

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Сколько стоит заключить брачный договор

Консультация юриста по брачному договору стоит в среднем 500 грн. Адвокат за подготовку текста с учетом подробных пожеланий обеих сторон возьмет не менее 13 тыс. грн. Услуги нотариуса обойдутся в 3–8 тыс. грн.

Зарубежный опыт

За границей брачный договор считается привычной практикой. Особенно среди звездных супругов. К примеру, Брэд Питт и Анджелина Джоли заключали брачный контракт на 101 странице.

Том Круз обязал Кэти Холмс ежегодно делать анализ на наркотики, а за хорошее поведение ежегодно банковский счет должен был пополняться на $3 млн, а после 5 лет брака — бонус в $20 млн.

Бейонсе и рэпер Джей Зи обусловили в брачном контракте компенсацию за рождение наследников. За каждого сына певец обязался выплатить жене $5 млн. Юристы подсчитали, что именно такую сумму Бейонсе может заработать за время, пока жертвует карьерой ради вынашивания и воспитания детей.

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Важнейшей особенностью брачного договора является то, что имущественные права и обязанности супругов могут быть определены иначе, чем это предусмотрено общими правилами семейного законодательства. Есть одно условие: гарантированные Конституцией права человека не должны нарушаться. Брачный договор заключают в письменной форме и удостоверяют у нотариуса. Перед оформлением договора он должен разъяснить сторонам их права и обязанности. В случае необходимости, вы будете иметь возможность взаимно внести в него изменения, которые также удостоверяются у нотариуса. Брачный контракт можно заключать до регистрации брака, но в таком случае он вступает в силу в момент регистрации.