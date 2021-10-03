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понедельник, 04 октября 2021 06:11

Чуточка мороза и много солнца: какой погодой начнется неделя

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Чуточка мороза и много солнца: какой погодой начнется неделя
На украинцев ждут ночные заморозки и солнечные дни. Фото: pixabay.com

Сегодня, 4 октября, в Украине будет солнечно, без осадков.

После ночных заморозков, днем ​​- преимущественно +11...16°С, на Прикарпатье и Закарпатье - до +22°С градусов, говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Кроме большинства западных областей и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0...-5°С.

В Киеве 4 октября без осадков, температура воздуха ночью +3...5°С , днем +​​14...16°С.

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Во вторник, 5 октября, в Украине без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1...6°С, в северных и центральных областях на поверхности почвы заморозки 0...-3°С, днем ​+​11...16°С.

На юге страны, Закарпатье и Прикарпатье ночью +4...9°С, днем ​​+13...18°С, на Закарпатье до +21°С.

В Киеве без осадков, температура воздуха ночью +4...6°С, днем ​​+12...14°С.

Октябрь этого года будет холодным.

Ожидаются заморозки, будет немало и дождливых дней, говорит народный синоптик Леонид Горбань.

Так, согласно его расчетам, с 1 по 4 октября будет холодно и мрачно, 5-6 и 8-10 - дожди, 11-19 - пасмурно, холодно, 14 числа - заморозки, 20, 22-23 и 26 октября - дожди, 27 октября и до конца месяца будет сухо, но холодно.

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Дата
04
октября

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