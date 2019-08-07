"Чупакабра" перегрызла почти 50 домашних птиц

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 909
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 1971
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 1818
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 3735
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 12348
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 14850
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2844
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3330
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2907
Фото
Все фото
5
25
4
15
6
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Украинский ведущий посрамил россиянку в Instagram
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Вернуться в Киевскую Русь: чем удивлял средневековый фестиваль
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Снесло водой дом и все имущество: в помощи нуждается семья с детьми
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
В Северодонецке построят первый в городе парк
В Северодонецке построят первый в городе парк
Видео
Все видео
Как выглядит Синевир с высоты птичьего полета
Как выглядит Синевир с высоты птичьего полета
"Командой просматриваем твои видео" - Усик провел эфир с Шарием
"Командой просматриваем твои видео" - Усик провел эфир с Шарием
Уничтожили подводную лодку противника - показали учения украинских авиаторов
Уничтожили подводную лодку противника - показали учения украинских авиаторов
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
Заставили депутатов разуться: Трускавец готовится к приезду Зеленского
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
"Цветы посадил, а нет сил полить" - мужчина сам ухаживает за погребением 80 тыс. репрессированных
Интервью
1/5
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3609
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 729
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7398
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2826
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
05 августа 2019
Просмотров: 936
Без душі
Я давав йому гроші не за зміст, а за форму. У дизелі Черкаси — Христинівка конкурентів у Бороди практично немає. Був один зі Шполи — ...
среда, 07 августа 2019 10:11

"Чупакабра" перегрызла почти 50 домашних птиц

  Комментировать
&quot;Чупакабра&quot; перегрызла почти 50 домашних птиц
Cкептики считают, что на животных нападают собаки, лисы, куницы или еноты, но не чупакабра. ФОТО: bigmir.net

В селе Сосновка Сумской области неизвестное животное перегрызло шеи 32 индоуткам и 14 гусятам. Хозяева обвиняют во всем "чупакабру".

Подобные случаи были зафиксированы также во Львовской и Волынской областях, передает "Комсомольская Правда".

"Сегодня в моем хозяйстве траур. Пошел утром кормить индоуток и гусят. Захожу, а там – кровавое месиво", – говорит житель села Сосновка Николай Буряк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чупакабра, жрущая селёдку" - россиянин изготовил статую Путина

Зверь сделал подкопы вокруг помещения, где содержатся птицы.

"Думаю, все знают такую поговорку: "Не съем, так понадкусываю". Вот так и здесь. Ну съел бы одну-две, нет, нужно было горло перегрызть и бросить. Правда, девять гусят все же украл!" – добавляет Буряк.

Скептики считают, что на животных нападают собаки, лисы, куницы или еноты, но не "чупакабра".

Неизвестное существо убивает кроликов в селе Погариско Жовковского района Львовской области. За последние 10 дней уничтожило животных в 12 хозяйствах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Чупакабра" перегрызла почти 50 домашних птиц». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
августа

Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш

Самое читаемое
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
Прозрачные платья и глубокое декольте: 22-летняя жена Дмитрия Комарова снялась в соблазнительной фотосессии
8
 1 Просмотров: 55123
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
Можно сойти с ума: показали самые странные интерьеры
15
 Просмотров: 23877
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов 5 Просмотров: 21340
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых
Убийство криминального авторитета: имена и фото подозреваемых 1 Просмотров: 13356
Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди
Под Киевом нашли обнаженный труп с катетером в груди Просмотров: 10386
Общество
Чиновники врут о пожаре в Сибири - Greenpeace
Чиновники врут о пожаре в Сибири - Greenpeace Просмотров: 783
Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш
Осужденный за "чрезмерную любовь к родине" - 200 лет назад родился Пантелеймон Кулиш
 Просмотров: 180
Twitter использовал личные данные пользователей без согласия
Twitter использовал личные данные пользователей без согласия Просмотров: 90
Северная Корея испытала тактические управляемые ракеты нового типа
Северная Корея испытала тактические управляемые ракеты нового типа Просмотров: 189
Google создал дудл в честь украинского писателя
Google создал дудл в честь украинского писателя Просмотров: 315
Больше всего комментируют
7
"Русскоязычный украинец - это россиянин" - Мухарский
5
Коммунисты через суд хотят вернуться в большую политику
5
Пожары на складах в России: тысячи людей бегут на место направляют роботов
3
В ГБР завели новое дело, в котором фигурирует Порошенко
3
Зеленский не может адекватно реагировать, потому рулят другие - нардеп
Голосов: 42943
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua