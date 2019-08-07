"Чупакабра" перегрызла почти 50 домашних птиц

Cкептики считают, что на животных нападают собаки, лисы, куницы или еноты, но не чупакабра. ФОТО: bigmir.net

В селе Сосновка Сумской области неизвестное животное перегрызло шеи 32 индоуткам и 14 гусятам. Хозяева обвиняют во всем "чупакабру".

Подобные случаи были зафиксированы также во Львовской и Волынской областях, передает "Комсомольская Правда".

"Сегодня в моем хозяйстве траур. Пошел утром кормить индоуток и гусят. Захожу, а там – кровавое месиво", – говорит житель села Сосновка Николай Буряк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Чупакабра, жрущая селёдку" - россиянин изготовил статую Путина

Зверь сделал подкопы вокруг помещения, где содержатся птицы.

"Думаю, все знают такую поговорку: "Не съем, так понадкусываю". Вот так и здесь. Ну съел бы одну-две, нет, нужно было горло перегрызть и бросить. Правда, девять гусят все же украл!" – добавляет Буряк.

Скептики считают, что на животных нападают собаки, лисы, куницы или еноты, но не "чупакабра".

Неизвестное существо убивает кроликов в селе Погариско Жовковского района Львовской области. За последние 10 дней уничтожило животных в 12 хозяйствах.