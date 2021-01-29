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Чудо в небе и концерт в пузырьках. Как мир прожил неделю - в фото
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По территории Украины пронесся циклон, который засыпал снегом и парализовал часть регионов. А над Лапландией 15 минут мерцало Полярное сияние.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться с главными событиями недели в фотографиях.

СОБЫТИЯ В УКРАИНЕ:

Автор: Getty Images
 

Расположенное в Бахчисарайском районе Крыма Загорске водохранилище сняли с высоты птичьего полета. Ранее оно вместе со Счастливенским питали Ялту и южный берег полуострова. За год существенно обмелели. Воду людям подают почасово.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Оккупанты начали интенсивно использовать воду из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, это привело к засолению почвы на полуострове.

Автор: Getty Images
 

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко общается с коллегами в зале Верховной Рады 26 января. После каникул в парламент пришла в новом образе. Изменила прическу, "омолодила лицо".

В этот день ее поймали на переписке с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Писала ему о желании "продолжить разговор" и пригласила к себе в гости.

Автор: Gazeta.ua/Сергей Старостенко
 

ФОПы вышли на марш протеста 28 января. Несколько тысяч человек собрались на Майдане Независимости. Оттуда колонной пошли к зданию Конституционного суда. Дальше - к представительству Евросоюза. Потом 7 км шли к посольству США. Колонна парализовала движение по проспекту Победы. Ее сопровождали правоохранители.

Автор: Reuters
 

Нацгвардейцы помогают женщине попасть в столичную больницу, которая занимается инфицированными коронавирусом пациентами. Фото сделано в первый день после завершения локдауна в Украине, 25 января.

В этот день в стране зарегистрировали менее 3 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Власти утверждают, что локдаун притормозил распространения инфекции. Однако при меньшем количестве инфицированных количество госпитализации остается высоким. Австралийский институт Леве составил рейтинг стран, которые хуже всех отреагировали на пандемию Covid-19. Украина в нем заняла 90-е место из 98 возможных.

Автор: Ukrinform
 

В начале недели на Украину обрушился циклон. Снегом засыпало несколько регионов. Самая сложная ситуация в Одессе. В ночь на 28 января там упало более 500 деревьев и стволовых ветвей, 3 фонаря. Метель парализовала движение в области - перекрыли даже международные трассы. Без электроэнергии остались 4 микрорайона города и 123 населенных пункта Одесской области.

Впервые за 2 года в Одесской и Николаевской областях объявляли 3-й уровень опасности - красный.

СОБЫТИЯ В МИРЕ:

Автор: Reuters
 

Мастер по пошиву обуви Скотт МакКи ремонт подошвы на фабрике Tricker's в Нортгемптоне, Великобритания. МакКи работает с обувью почти 25 лет - с 15-ти. Фотография сделана 25 января.

Tricker's - это британский бренд с 200-летней историей. Специализируется на изготовлении ботинок и туфель в стиле "кантри". Сейчас Tricker's выпускает и офисные модели. Обувь этой марки носит Принц Чарльз.

Автор: Reuters
 

Американская группа The Flaming Lips выступает на своем концерте в штате Оклахома, США, 22 января. Мероприятие организовали с соблюдением карантинных требований - исполнители и гости были в индивидуальных пластиковых шарах. В середине каждого обустроили динамик, вентилятор, поставили бутылку воды и табличку с надписью "здесь очень жарко". Перформанс фанатам понравился. Группа обещает продолжить выступать в пузырьках.

Автор: Reuters
 

25 января в небе над Лапландией в Финляндии можно было наблюдать Полярное сияние. Редкое явление раскрасило небо в яркие зеленые и розовые узоры. Зрелище длилось всего 15 минут.

Северное сияние возникает, когда частицы солнечного ветра достигают земной атмосферы. Чаще всего его можно встретить в Швеции, Норвегии и Финляндии.

Автор: Getty Images
 

Город Фултондейл в американском штате Алабама разрушил мощный торнадо. Он пронесся регионом в ночь на 25 января. Стихия унесла жизнь 14-летнего подростка - его нашли под завалами подвала. Десятки людей получили травмы. Скорость ветра превышала 240 км/ч. Он повалил деревья, разбил здания, переворачивал машины. По улицам разбросало мебель и бытовую технику.

Автор: Getty Images
 

Служащие Национальной гвардии штата Иллинойс вакцинируют жителей против Covid-19, 26 января. Пункт массовой вакцинации обустроили в конференц-центре Tinley Park. Это первый массовый центр вакцинации в округе, в который входит город Чикаго.

в конвенционных центре Тинли Парк 26 января 2021 в парке Тинли, штат Иллинойс. Место является первым масштабным центром вакцинации в округе Кук, в который входит 3-миллионній город Чикаго. При достаточном количестве вакцин в центре могут делать 3 тыс. прививок в день.

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