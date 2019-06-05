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четверг, 06 июня 2019 20:23

Чтобы стать успешной, Украина должна восстановить Донбасс

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Чтобы стать успешной, Украина должна восстановить Донбасс
Игорь Бураковский: за экономическое восстановление оккупированных территорий надо будет платить. Фото: Тарас Подолян

Восстановление территориальной целостности страны - это ключевая предпосылка и ресурс развития.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Если мы постоянно будем в сети России, ничего не достигнем. Именно независимые страны достигали успехов в экономическом развитии, хотя и не все. Но мы должны понимать, что за экономическое восстановление оккупированных территорий надо будет платить. Мы можем сделать это за счет международной помощи, собственных ресурсов", - считает эксперт.

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Должны рассматривать это восстановление как инвестицию в развитие этого региона и страны в целом, отмечает он.

"В целом с этим регионом надо было что-то делать еще до начала российской агрессии. При этом следует отдавать себе отчет, что экономически реабилитировать этот регион можно только после восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины и при условии наличия четкого стратегического плана", - добавляет экономист.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.

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