Чтобы стать успешной, Украина должна восстановить Донбасс

Восстановление территориальной целостности страны - это ключевая предпосылка и ресурс развития.
Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.
"Если мы постоянно будем в сети России, ничего не достигнем. Именно независимые страны достигали успехов в экономическом развитии, хотя и не все. Но мы должны понимать, что за экономическое восстановление оккупированных территорий надо будет платить. Мы можем сделать это за счет международной помощи, собственных ресурсов", - считает эксперт.
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Должны рассматривать это восстановление как инвестицию в развитие этого региона и страны в целом, отмечает он.
"В целом с этим регионом надо было что-то делать еще до начала российской агрессии. При этом следует отдавать себе отчет, что экономически реабилитировать этот регион можно только после восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины и при условии наличия четкого стратегического плана", - добавляет экономист.
Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.
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