Чтобы повысить уровень безопасности хранилищ боеприпасов, миллиарды не нужны - Бутусов

Чтобы повысить уровень безопасности миллиарды не нужны, это можно сделать в рамках существующего бюджета, - Бутусов. Фото: из открытых источников

Диверсия в Ичне - большая проблема и угроза, это касается и предыдущих подрывов. В Украине было 6 стратегических арсеналов боеприпасов.

Ичня - третий из них, взорвался. Остались склады в Цветохе, Розсошках и Ушомире, говорит Gazeta.ua журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

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"Люди, которым тогда сделали замечание по взрывам, сейчас успешно восстанавливаются на своих должностях через суды. Безнаказанным никто, ни у одного руководителя даже не определена ответственность за это. Например, Муженко (начальник Генерального штаба ЗСУ - Gazeta.ua) Даже не берет на себя ответственность за эти взрывы. Поэтому о его отставке и речи быть не может. Он всегда говорит "у нас мало денег", мол, поэтому все подрывается, а мы ни за что не ответственны. по этой же риторике как нет денег, то какие к нему вопрос", - рассказал военный эксперт.

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Эксперт считает, чтобы построить идеальную инфраструктуру для хранения боеприпасов нужно не 500 млн грн, которые в этом году выделили на арсеналы хранения боеприпасов, а минимум 5-7 млрд грн.

"Но такой подход абсолютно непрофессиональный. Ведь чтобы повысить уровень безопасности, миллиарды не нужны, это можно сделать в рамках существующего бюджета. Нужно применить инженерную технику, чтобы розсередиты боеприпасы по большей площади", - отмечает Бутусов.

Первоначально надо спрятать реактивные снаряды, которые становятся основным фактором детонации складов

"То есть, отделить места хранения реактивных снарядов от мест хранения других боеприпасов. Тогда, если диверсанты какое взорвут, то взорвутся конкретные хранилища, а не все вместе. Если нет денег, людей, ресурсов, то надо по крайней мере снизить риски потерь", - говорит он.

9 октября в 3.30 на 6 военном арсенале близ города Ичня Черниговской произошел взрыв. Людей срочно эвакуировали. Дороги закрыли для всех видов транспорта. Для безопасности - ограничили воздушное пространство. Пожар удалось локализовать. Среди основных версий ЧП - работа российской диверсионной группы.