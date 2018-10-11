"Опять на те же грабли" - рассказали, сколько вооружения Украина потеряла из-за взрывов в Ичне

Суммарно за пожаров на складах Украина потеряла около половины всего запаса стратегического вооружения.

Об этом в комментарии для Gazeta.ua говорит военный эксперт Олег Жданов.

- Больше всего возмущает то, что Ичня - это не первый случай. Такая же ситуация была со складами в Балаклее и Калиновке. Трудно сказать, насколько сильно пожар в Ичне повлияет на обороноспособность нашей армии. Надо проводить комплексный аудит с открытием каждой сундука. Считать, что взорвалось окончательно, что еще осталось. В чем заключаются потребности военных. Трудно оценить конкретные потери действующей армии, ведь на этих складах хранились и те боеприпасы, которые быть уже списаны и подлежали утилизации. Они принадлежать не Министерству обороны, а фирме "ТАСКО". Именно она занимается утилизацией непосредственно на месте хранения.

Кого наказали за предыдущие случаи в Минобороны, Генштабе?

- Информации о том, что кто-то из высокого руководства понес ответственность нет. Сомневаюсь, что наказали кого-то и тайно. Здесь может быть и уголовное, и административное производство за нанесение государству больших убытков. Есть сведения, что посадили часового, который был на посту во время таких же взрывов в городе Сватово. Но все же прекрасно понимают, что на него просто повесили чужие грехи. Он не тот человек, который несет ответственность за надлежащее хранение боеприпасов. Также наказали одного майора за пожар в Калиновке. Он заплатил штраф.

Армия - зеркало государства. К сожалению, здесь очень хорошо действует круговая порука. Именно поэтому ни один высокий руководитель не был наказан.

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Есть мнение, что начальник Генштаба Виктор Муженко должен подать в отставку, потому что его ведомство не предотвращает инцидентов на складах. Как вы думаете?

- Отправить Муженко в отставку - мало. Надо привлечь его к ответственности. В любой цивилизованной стране за чрезвычайное происшествие такого характера всегда спрашивают с руководителя. Он показал себя как профнепригодний руководитель. Мы почему-то думаем, что это не его вина. Конечно, сам он не поджигал склады, но не смог наладить безопасное хранение, недоглядел за своими подчиненными. Государство из-за его халатность потерпела большие убытки. За исключением Сватово, где были боевые действия на момент взрывов, это уже третий склад и четвертый пожар. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский сказал, что таким образом государство потеряло вооружения на миллиард долларов. За это надо наказать, чтобы каждому следующему министру это было уроком.



500 миллионов гривен выделили в этом году на арсеналы хранения боеприпасов. Эффективно ли используют эти деньги? Что нужно сделать самое важное, чтобы существенно поднять уровень безопасности на складах? Сколько денег на это надо?

- Суровая действительность указывает на то, что деньги использую крайне неэффективно. Надо проверять сколько финансов освоили и на что конкретно. Есть четкая инструкция о сохранении боеприпасов на складах. Ее выполнение не требует миллионных затрат. Можно просто привести на базу инженерно-саперный батальон и его силами обновить базу. Банально привести в норму пожарные водоемы, и противопожарную полосу. Построить нормальные вышки, и дороги. Сформировать кинологические подразделения и доставить караульных собак на постоянное расположение. Поставить зенитные пулеметы и сигнальные мины. Это предписано в уставе. Надо просто взять и сделать.

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Кроме недостаточного финансирования, какие ключевые причины, не удается предотвратить подобные случаи?

- Причины две. Во-первых - безнаказанность, что порождает халатность. Руководитель базы в Балаклее смог восстановиться в должности и еще и требует через суд возмещения за то время, когда он не работал. Во-вторых - коррупционная составляющая. Я не исключаю версию, что пожар был инсценирована, чтобы скрыть недостачу на складе.

На 6-м военном арсенале близ города Ичня Черниговской области произошел взрыв.