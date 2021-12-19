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Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом

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Что ждет Украину в 2022 году – астролог ошеломила прогнозом
Появятся новые политики, которые укажут правильный курс для Украины и смогут сплотить нацию. Фото: pixabay.com

2022 год – это время шанса для украинцев. Если сумеем использовать его, станем успешными и непобедимыми. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Появятся новые политики, которые укажут правильный курс для Украины и смогут сплотить нацию, – говорит астролог. – Если не поддержим их, на три года упустим возможность серьезно прорваться вперед. Сатурн, являющийся планетой Украины, будет сильным в 2022-м. Мы выстоим при любых неблагоприятных внешних обстоятельствах".

До 29 января будет ретроградной Венера. Активизируются оппозиционные политические силы. Станут заметны все слабые места в политике и экономике.

"Властям нужно готовиться к серьезным вызовам, а не надеяться, что пронесет, – говорит Максимова. – Будут взрываться революционные протесты, обострятся конфликты, которые назревали годами. У народа лопнет терпение. Трудно будет удержаться на плаву нелепым политикам".

Сильными станут молодые партии во главе с 30-40-летними.

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"Как бы олигархи ни держали оборону, в политику прорвется новая фигура. Это будет молодой человек, который не жил при Советском Союзе. Новый лидер привлечет внимание мирового сообщества. Осенью погрузимся в громкие коррупционные скандалы. Запятнаны будут представители многих партий. Не удастся держать красивую мину при плохой игре. Тайное станет явным", – рассказывает Максимова.

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По словам астролога, рейтинг некоторых политиков всерьез упадет. Некоторым придется завершить карьеру.

"Громкие журналистские расследования поставят на уши всю страну, – говорит Елена. – Только Майданом это вряд ли закончится. Самые большие протесты возможны 21-31 марта, 12 мая, с 14 по 30 августа, 28 октября, 17-30 декабря. Народное недовольство будем наблюдать на региональном уровне. Выйти с протестом на Киев люди пока не отважятся, потому что каждый будет заботиться о собственных интересах".

Астролог назвала 5 знаков зодиака, которых в 2022 году ждет успех.

Автор: Gazeta.ua
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