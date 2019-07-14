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воскресенье, 14 июля 2019 20:00

Что ждать от недели с лунным затмением - астролог

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Что ждать от недели с лунным затмением - астролог
С 14 по 21 июля откажитесь от высококалорийных блюд. Фото: stb.ua

В ночь на 17 июля будем иметь лунное затмение. Будут надоедать фобии и тревожные сны. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"С 16 по 21 июля не накручивайте себя. Примите успокоительное, - говорит астролог. - Воздержитесь от приобретения и ремонта компьютеров. Не принимайте окончательных решений на работе. Неудачный период, чтобы искать новое место трудоустройства. С любимыми будете говорить на разных языках. Не стоит надеетесь договориться о чем-то. Откажитесь от высококалорийных блюд. Напомнят о себе старые болезни. Вовремя обратитесь к семейному врачу".

Овен (21 марта - 20 апреля)

Не стоит нервничать. Вы сейчас не можете повлиять на ситуацию. Лучше смириться и найти общий язык. Не угрожайте и не давите на детей и любимых. Они могут обидеться и уйти из дома.

Телец (21 апреля - 20 мая)

Будете уверены в собственной правоте. Поэтому пересваритеся с друзьями и коллегами. Прикусите язык. Не критикуйте свое окружение. Начатые на этой неделе финансовые проекты окажутся убыточными.

Близнецы (21 мая - 21 июня)

Сомнительные вещи будете воспринимать за правду. Это скажется на вашей успешности. Если что-то вызывает беспокойство, не поленитесь проверить и взвесить все, прежде чем принять решение.

Рак (22 июня - 22 июля)

Все вокруг будет вызывать сомнения и тревогу. Из-за этого будете отказываться от большинства проектов, которые были вам по силам. Находите повод для положительных эмоций. Не экономьте на собственном отдыхе.

Лев (23 июля - 23 августа)

Контролируйте свои слова и действия. О некоторых поступки впоследствии пожалеете. Подождите с началом ремонта. Он обойдется дороже, чем рассчитываете. Часто будете становиться причиной конфликта в коллективе.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Трудно будет возвращаться к работе после затяжного отпуска. Можете плохо ориентироваться в делах. Поэтому можете спровоцировать проверку и гнев руководства. Не хвастайтесь своими успехами. Вокруг много людей, которые вам завидуют.

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Весы (24 сентября - 23 октября)

Будете находиться в нужном месте в нужное время. Серьезных изменений в личной жизни планировать не стоит. Прибыльной станет вторая половина недели. Берегите кошельки в супермаркете и на рынке.

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Часто будете становиться свидетелями проблем. Вас судьба убережет от неприятностей. Помогите другим преодолеть трудности. Денег будет достаточно. Размер заработка позволит купить больше, чем ожидали.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Будете чувствовать себя возвышенно. Прекрасно отдохнете и встретите новых друзей. Успех на вашей стороне. Выходные - время интересных знакомств. Скучать будет некогда.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Будете находиться в эпицентре проблем. Старайтесь не делать того, за что потом будет стыдно. Принимайте любимых такими, какие они есть. Но не спешите предлагать руку и сердце.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Желание и возможности будут совпадать. Вы можете побаловать себя развлечениями и кулинарными шедеврами. Не спешите покупать товар, даже если он очень понравится. Присмотритесь к нему через несколько дней. Быстрые покупки разочаруют.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

Будете добиваться своего без особых усилий. Фортуна на вашей стороне. Получите должность, на которую давно рассчитывали. Сблизитесь с любимыми. Наслаждайтесь каждым днем в приятном обществе.

В ночь на 17 июля будем иметь лунное затмение. Астролог рассказала, что надо знать об этом дне.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
14
июля

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