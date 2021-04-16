Что украинцы думают об использовании российской Covid-вакцины

23% респондентов не против использования российской Covid-вакцины. Фото: Reuters

Большинство украинцев поддерживают позицию относительно неиспользования российской Covid-вакцины Sputnik V.

Об этом свидетельствуют результаты исследования социологической группы "Рейтинг", проведенного 24-28 марта.

63% опрошенных поддерживают то, что российскую вакцину от коронавируса Sputnik V не планируют использовать в Украине. 23% респондентов имеют противоположное мнение. Таких опрошенных больше всего было среди жителей юга и востока.

Исследования проводили методом личного интервью. В целом опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности не более 2,2%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Канада заявила о связи вакцины от AstraZeneca с возникновением тромбоза

В Словакии вновь разгорелся скандал вокруг поставок российской вакцины от коронавируса. Вице-премьер Словакии Игорь Матович заявил, что Россия вернула деньги за уже переданные 200 тыс. доз препарата.