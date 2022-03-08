"Что тебе дали эти москали, кроме миллионов?" - украинский подполковник призвал брата-депутата не позорить семью

Николай Кондрацкий призвал своего двоюродного брата – депутата госдумы России, заместителя председателя комитета по безопасности Анатолия Выборного остановить войну. Фото: t.me/kharkivlife1

Подполковник ВСУ Николай Кондрацкий обратился к своему двоюродному брату – депутату госдумы России, заместителю председателя комитета по безопасности Анатолию Выборному и призвал его не позорить семью и остановить войну.

На опубликованном в сети видео он призвал брата не позорить семью и остановить войну против Украины.

Кондрацкий рассказал, что его брат активно выступал за аннексию Крыма в 2014 году, голосовал за ввод войск на Донбасс, активно голосовал за признание так называемых ЛДНР.

К Выборному обратился на русский язык, потому что тот "родной язык забыл".

"Вспомни, брат, как мы гуляли вместе в детстве, как мы играли в войнушки, как мы ходили за грибами, как мы ездили на рыбалку, как мы ходили на кладбище и навещали наших бабу и деда. Деда, Выборного Михаила Антоновича, который дрался и дошел до Берлина, сражался с фашистской нечистью", - начал он свое обращение.

Далее Кондрацкий пристыдил своего брата-оккупанта.

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"Хочу спросить тебя, брат. Когда, на каком этапе ты продал свою душу дьяволу, когда ты забыл, что твоя Родина в опасности. Неужели ты не знаешь, что сегодня летят бомбы и ракеты, в том числе и на Шепетовку, где мы с тобой выросли? Что тебе дали эти москали? Кроме миллионов? Эти миллионы уйдут, а твоя душа останется там!", - спросил подполковник ВСУ.

Призвал Выборного ничего не бояться. И делать все, чтобы прекратить эту войну.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.