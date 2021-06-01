Что предвещают сны в первую ночь лета - приметы 1 июня

За религиозным календарем 1 июня верующие чтят память священномученика Патрикия Прусского и трех его пресвитеров
Gazeta.ua предлагает ознакомиться с предметами и традициями этого дня.
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1 июня надо сеять овес, если лист дуба развернется в заячье ухо. По приметам если в первые дни июня идет дождь, то весь месяц будет сухим.
Если вороны клювами в одну сторону садятся, то это к сильному ветру. Много росы в июне - к плодородию, а частые туманы - к большому количеству грибов.
Если ночи теплые, будет хороший урожай.
Петухи запели днем - скоро дождь пойдет. Если цветы сильно пахнут, тоже к дождю.
Сны, увиденные с 31 мая на 1 июня, обещают благосостояние.
1 июня именины празднуют Анастасия, Иван и Дмитрий. Не забудьте поздравить их с Днем Ангела.
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