Что подготовила погода для Украины до конца недели

В Украине будет сухая и теплая погода. Фото: pixabay.com

К середине текущей недели в Украине установится сухая и теплая погода.

Температура воздуха в четверг днем ​​повысится на 3-5°С градусов, сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, завтра, 8 сентября, ночью и утром в Украине, кроме южной и восточной части, днем ​​в северо-восточных, Черкасской и Полтавской областях дождь, местами гроза. Температура ночью +8...14С°, на юге страны +15...20°С; днем +19...24°С, в южных, восточных и Днепропетровской областях +25-30°С.

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В последующие двое суток, 9-10 сентября, - без осадков; температура ночью существенно не изменится, днем ​​9 сентября +18...23°С, в южных областях до +27°С, 10 сентября в Украине повышение дневной температуры на 3-5°С.

Сентябрь - переходный месяц от лета к осени. Ему свойственно общее снижение температуры в большинстве регионов и ослабление грозовой деятельности. Месячная температура воздуха в этом году составит +12...19°C, в горных районах + 8...13°C, что на 1-2°C выше средних многолетних значений.