Что нужно успеть сделать в этот день - медицинский гороскоп на 20 апреля

Поставленные в этот день пломбы будут долго держаться. Протезирование зубов пройдет успешно. Фото: pixabay.com

20 апреля избегайте длительного контакта рук со средствами бытовой химии. Могут появляться раздражение на коже. Пользуйтесь резиновыми перчатками. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Начните утро с интенсивной гимнастики, - говорит астролог. - Избегайте развития застойных явлений в суставах и связках. Поднимать тяжести не стоит. В этот день лучше поработать на земле, убрать во дворе, посетить офтальмолога и стоматолога. Поставленные в этот день пломбы будут долго держаться. Протезирование зубов пройдет успешно. В течение дня руки и ноги будут оставаться холодными. Ухудшается кровоснабжение конечностей. Больше двигайтесь. Примите вечером теплую ванну".

Овен

Не стоит начинать новый курс лечения. Результаты анализов могут быть ошибочными. Оперативные вмешательства в это время не желательны.

Телец

Избегайте участия в острых спорах. Возможно чрезмерное возбуждение нервной системы. Ищите естественные средства релаксации.

Близнецы

Чаще чередуйте умственный труд с физическим. Долгое сидение за компьютером может спровоцировать головную боль.

Рак

Берегите горло от переохлаждения. Не напрягает чрезмерно голосовые связки. Избегайте повторного заболевания ангиной или фарингитом.

Лев

Проведите разгрузочный день. Снижайте калорийность блюд. Время избавиться от лишнего веса.

Дева

Отложите поход к стоматологу. Берегите эмаль зубов от повреждения. Не допускайте резкого колебания температур блюд во время еды.

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Весы

Отложите поход в парикмахерскую. Стричь волосы не следует. Подождите с изменением имиджа. Повышается ломкость ногтей.

Скорпион

Хорошее время для укрепления организма. Регулярно проводите оздоровительные процедуры. Больше времени находитесь на свежем воздухе.

Стрелец

Двигайтесь осторожно. Бодрствуйте во время тренировок. Остерегайтесь травм суставов и связок. Лечение затянется.

Козерог

Остерегайтесь бытового травматизма. Следите при работе с острыми предметами. Имейте под рукой лекарства от порезов и ожогов.

Водолей

В конце недели ожидается обострение хронических заболеваний. Проведите профилактику. Не испытывайте на себе действие новых препаратов.

Рыбы

Замедляется водно-солевой обмен. Следите за своевременным выведением жидкости из организма. Урологическим больным следует позаботиться о диетическое питание.

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