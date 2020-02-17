"Что не так с Шарием?" Майкл Щур разгромил блогера

Автор: Скрин видео Ведущий саркастической передачи Майкл Щур раскритиковал пророссийского блогера Анатолия Шария

Ведущий саркастической передачи #@)₴?$0 Майкл Щур (журналист Роман Винтонив) раскритиковал пророссийского блогера Анатолия Шария, назвал его "конфетой, которую педофил протягивает ребенку", и подробно объяснил, что, собственно, с Шарием не так.

Чтобы понять, "как и для чего существует Шарий", надо выяснить, как работает российская пропаганда, говорит в спецвыпуске саркастических новостей Майкл Щур.

Российская пропаганда на "первом уровне" - это пропаганда "в лоб": Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев, Ольга Скабеева тому подобное. Они лгут на 100%: "Это направлено на зомби, для которых существует только одна правда - правда, которую озвучивает российское телевидение".

На "втором уровне" - сложнее пропаганда, ориентированная на людей, которые "сомневаются, но при этом понимают, что российское телевидение - это слишком".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Освободитель" украинцев, которых взял в заложники его же кум" - Щур "сделал" Медведчука

"Именно для этих, отчаявшихся во всем и во всех, существует Шарий. Поэтому он и говорит, что Крым незаконно оккупировали, но вот на Донбассе не все так однозначно", - сказал ведущий #@)₴?$0.

Блогер говорит о "гражданской войне" на Донбассе и не замечает присутствие там российских войск и "бурят на танках".

"То есть, Шарий - это классическая история о ребенке, педофила и конфетке. Нет, Шарий не педофил. Шарий - это конфетка, которую ребенку протягивает педофил", - считает Щур.

Иногда Шарий, конечно, "может тыцьнуть дрючьком незаангажированной объективности в российские фейки или в очевидны маразмы. Но акцент он все равно делает на критике именно украинской стороны".

Член правления ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" Роман Винтонив уволился с "Суспильного" ради собственного проекта. Роман Винтонив стал членом правления НСТУ 15 мая 2017-го. Известный как Майкл Щур с "Телевидения Торонто" и является создателем нескольких политико-юмористических передач, в частности шоу "#@)₴?$0 с Майклом Щуром".