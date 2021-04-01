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четверг, 01 апреля 2021 05:12

Что известно об обновленном техпаспорте и водительском удостоверении

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Что известно об обновленном техпаспорте и водительском удостоверении
Фото: maanimo.com

В Украине решили продлить сроки использования бланков водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства старого образца.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины, передает Главный сервисный центр МВД на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в ближайшее время в сервисных центрах начнут выдавать новые формуляры удостоверений водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства.

Новые удостоверения полностью адаптированы к международным требованиям, имеют три языка - украинский, английский, и частично - французский, и действующие на территории Европы и во многих странах мира.

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Кроме того, отныне на удостоверении указывается группа крови (резус-фактор) водителя. Это позволяет врачам оперативно оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при ДТП. Также указаны данные согласия или несогласия на посмертное донорство. Вся информация будет вноситься в водительское удостоверение только с письменного согласия владельца.

На пластиковой карточке свидетельства о регистрации - бесконтактный электронный чип. Это в будущем позволит полиции и пограничникам считывать всю информацию об авто.

Ранее рассказывалось о том, что в Украине собираются ввести новый порядок получения водительского удостоверения.

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