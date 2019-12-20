Что есть на Новый год, чтобы призвать в дом деньги и удачу

Салаты заправляйте маслом. Не используйте сметану. Фото: vchasnoua.com

По китайскому календарю год Металлической Крысы начнется 24 января. Тогда впервые состоится Новолуние в знаке Водолея. Поэтому в новогоднюю ночь угождать новому хозяину года не обязательно, потому что еще продлится год Кабана. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Основными блюдами на столе должны быть мясо, рис, картофель, свежие овощи или овощи-гриль, - говорит астролог. - Салаты заправляйте маслом. Не используйте сметану. Соусы должны быть с ярким вкусом. Королем стола будет холодец или заливные рыба или язык. Готовьте яркие салаты - свекольный, морковный, из помидоров, перца и редиса. Хорошо пойдет морковь по-корейски и салаты из морепродуктов".

По словам астролога, неуместными будут многокомпонентные салаты, вроде "Оливье" и "Шубы".

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"Чтобы призвать в дом деньги и удачу, нужно выбрать простое и полезное меню. Картофель лучше запечь. Из риса приготовьте плов. Из мяса отдавайте предпочтение телятине, баранине, а не жирной свинине. Избегайте птицы. Можно готовить морскую рыбу. Поставьте на стол сельдь. Если любите полакомиться салом, лучше замените его на бекон", - говорит Максимова.

На десерт желанными будут орешки и сухофрукты, особенно чернослив.

"Королем сладкого стола станет торт из нежного мокрого теста, политый шоколадом, - рассказывает астролог. - Этот год любит кондитерку, но не сдобу. От пирогов откажитесь. Хлеб замените на лаваш. Не подходят экзотические фрукты. Варите компот, мусс, желе и кисель".

Астролог советует отказаться от светлого пива и белого вина.

"Ставьте на стол красные вина, как сухие, так и сладкие, - говорит Елена Максимова. - Хорошо пойдут коньяк, ликер, водка и самогон. Этой ночью надо пить много воды. Не годятся напитки с пузырьками: лимонад, кола, минералка. Шампанским тоже не надо злоупотреблять".

Рыбам в 2020 году не стоит слишком много времени уделять решению семейных конфликтов или поиску своей пары. Важнейшие события будут происходить на работе.